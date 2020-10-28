Власти Волжского уличили в особых отношениях с некоторыми УК

Общество 28.10.2020 14:18
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28.10.2020 14:18
Выявлены нарушения в действиях комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский при организации 34 конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. По информации антимонопольного органа, поводом для возбуждения дел послужили жалобы одной из управляющих организаций Волгограда, намеревавшейся принять участие в конкурсах. «Мы впервые столкнулись с такими требованиями к потенциальным участникам конкурсов. Мы считаем недопустимым требовать от претендентов наличия своих представительств вблизи многоквартирных домов еще до подачи заявок на участие в конкурсе. Такое требование влечет ограничение количества участников конкурса поскольку не все участники конкурса становятся победителями, но вместе с тем, по мнению комитета у всех у них еще до момента подачи заявки уже должны быть помещения в пешей доступности от многоквартирных домов Волжского», - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.
«УФАС установлено, что комитетом в конкурсные документации были включены требования о наличии представительства управляющей организации в пределах Волжского. Указанные требования действительно предусмотрены законодательством, но не могут быть предъявлены к потенциальным участниками конкурса, а применимы лишь к управляющим организациям, уже заключившим договоры управления многоквартирными домами. Таким образом, комитет нарушил порядок проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, включив в конкурсные документации противозаконные требования к претендентам на участие в конкурсах. УФАС выданы комитету предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации конкурсов, в настоящее время часть предписаний исполнены, комитетом объявлены новые конкурсы, при этом из конкурсных документаций исключены необоснованные требования к потенциальным участникам», - рассказали в Волгоградском УФАС.
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