Общество

Власти Волжского уличили в особых отношениях с некоторыми УК

Общество 28.10.2020 14:18
0
28.10.2020 14:18


Выявлены нарушения в действиях комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский при организации 34 конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС. По информации антимонопольного органа, поводом для возбуждения дел послужили жалобы одной из управляющих организаций Волгограда, намеревавшейся принять участие в конкурсах.  «Мы впервые столкнулись с такими требованиями к потенциальным участникам конкурсов. Мы считаем недопустимым требовать от претендентов наличия своих представительств вблизи многоквартирных домов еще до подачи заявок на участие в конкурсе. Такое требование влечет ограничение количества участников конкурса поскольку не все участники конкурса становятся победителями, но вместе с тем, по мнению комитета у всех у них еще до момента подачи заявки уже должны быть помещения в пешей доступности от многоквартирных домов Волжского», - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.


«УФАС установлено, что комитетом в конкурсные документации были включены требования о наличии представительства управляющей организации в пределах Волжского. Указанные требования действительно предусмотрены законодательством, но не могут быть предъявлены к потенциальным участниками конкурса, а применимы лишь к управляющим организациям, уже заключившим договоры управления многоквартирными домами. Таким образом, комитет нарушил порядок проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, включив в конкурсные документации противозаконные требования к претендентам на участие в конкурсах. УФАС выданы комитету предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка организации конкурсов, в настоящее время часть предписаний исполнены, комитетом объявлены новые конкурсы, при этом из конкурсных документаций исключены необоснованные требования к потенциальным участникам», - рассказали в Волгоградском УФАС.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
28.10.2020 17:15
Общество 28.10.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2020 14:34
Общество 28.10.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2020 08:52
Общество 28.10.2020 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 17:19
Общество 27.10.2020 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 16:13
Общество 27.10.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 15:29
Общество 27.10.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2020 14:26
Общество 27.10.2020 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 11:25
Общество 27.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 10:06
Общество 27.10.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:53
Общество 26.10.2020 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:15
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
ВгАЗ подвел итоги работы за 9 месяцевСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области продавец виртуальной пшеницы получил реальный срокСмотреть фотографии
15:58
«Школьница могла быть за рулем»: выясняются подробности смертельного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:23
Живое дерево в центре Волгограда загорелось из-за окуркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
"Поехали ночью гулять": в Волгоградской области 14-летняя школьница погибла в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
14:34
Есть дозвон: заработал колл-центр для отчаявшихся больных Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
14:18
Власти Волжского уличили в особых отношениях с некоторыми УКСмотреть фотографии
13:38
Число онлайн-обращений в «Россети Юг» за 9 месяцев 2020 года выросло на 30%Смотреть фотографии
12:56
Волгоградстат зафиксировал резкое подорожание популярного продуктаСмотреть фотографии
12:01
Все плохо: в Волгоградской области коронавирус продолжает наступлениеСмотреть фотографии
11:57
МегаФон становится совладельцем видеосервиса STARTСмотреть фотографии
11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес домСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
«Никто, кроме нас!»: губернатор Волгоградской области узнает о настроениях жителейСмотреть фотографии
21:39
В новостройке в Волгограде вспыхнул газ: три человека в больницеСмотреть фотографии
19:59
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольныхСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде на три недели закроют движение по улице ВороноваСмотреть фотографии
17:32
Волгоградец оспаривает масочный режим в судеСмотреть фотографии
17:19
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиникСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам СталинградаСмотреть фотографии
15:29
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛСмотреть фотографии
14:26
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коекСмотреть фотографии
13:04
Сгнивший труп нашли в подвале дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим» инвестирует в экологиюСмотреть фотографии
12:41
В Волжском убийца избил 3-летнего ребенка своей сожительницыСмотреть фотографии
12:32
Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавирусаСмотреть фотографии
12:00
Всеобщий масочный: Роспотребнадзор ввел новые ограничения для россиянСмотреть фотографии
11:25
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» увеличивают площадь зеленых насаждений в рабочем поселке Светлый ЯрСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 