Общество

Чиновники запускают новый сервис для анализа настроений жителей Волгоградской области

Общество 28.10.2020 08:52
0
28.10.2020 08:52


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление «О цифровой платформе развития механизмов социального взаимодействия граждан с органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований региона». Как сообщает ИА «Высота 102», сервис будет называться «Никто, кроме нас!». Такое решение принято в рамках исполнения Указа президента «О стратегии развития информационного общества» и госпрограммы «Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области». Цели запускаемой цифровой платформы – установление прямого диалога граждан с органами власти, повышение вовлеченности граждан в решение вопросов городского и регионального развития при реализации нацпроектов; обеспечение диалога между гражданами и органами власти с целью повышения скорости решения возникающих проблем в повседневной жизни граждан; повышение лояльности к органам власти, снижение рисков в области обеспечения общественной безопасности; анализ настроений граждан и выявление проблемных вопросов районов и городских округов региона. 
Оставить какое-то сообщение, выложить фото или скан документа  на новом сервисе сможет как официальный пользователь платформы, прошедший процедуру регистрации, так и гость, не имеющий личного кабинета. Разработчики платформы предусмотрели мобильное приложение сервиса для портативных мобильных устройств, функционирующих на базе операционных систем IOS, Android. 
Чиновники обещают отвечать на сообщения и вопросы граждан, а также проводить опросы и голосования на актуальные для жителей темы транспортного обслуживания, качества услуг ЖКХ, водоснабжения и теплоснабжения и т.д. 
Ответственным за создание портала «Никто, кроме нас!» назначен первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 17:32
Общество 27.10.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 17:19
Общество 27.10.2020 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 16:13
Общество 27.10.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 15:29
Общество 27.10.2020 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.10.2020 14:26
Общество 27.10.2020 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 11:25
Общество 27.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 10:06
Общество 27.10.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2020 07:46
Общество 27.10.2020 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 12:15
Общество 26.10.2020 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:53
Общество 26.10.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:37
Общество 26.10.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2020 11:13
Общество 26.10.2020 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.10.2020 08:50
Общество 26.10.2020 08:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:52
Чиновники запускают новый сервис для анализа настроений жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:39
В новостройке в Волгограде вспыхнул газ: три человека в больницеСмотреть фотографии
19:59
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольныхСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде на три недели закроют движение по улице ВороноваСмотреть фотографии
17:32
Волгоградец оспаривает масочный режим в судеСмотреть фотографии
17:19
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиникСмотреть фотографии
16:24
На острове Голодном приближают запуск процесса биологической очисткиСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам СталинградаСмотреть фотографии
15:29
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛСмотреть фотографии
14:26
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коекСмотреть фотографии
13:04
Сгнивший труп нашли в подвале дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим» инвестирует в экологиюСмотреть фотографии
12:41
В Волжском убийца избил 3-летнего ребенка своей сожительницыСмотреть фотографии
12:32
Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавирусаСмотреть фотографии
12:00
Всеобщий масочный: Роспотребнадзор ввел новые ограничения для россиянСмотреть фотографии
11:25
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» увеличивают площадь зеленых насаждений в рабочем поселке Светлый ЯрСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубамСмотреть фотографии
11:02
Монтажник погиб на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
10:15
На трассе Волгоградской области погиб пожилой водитель «МАЗа»Смотреть фотографии
10:13
Без госномера и водительских прав: в Волгограде вскрылись подробности смертельного ДТП на мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В Волгограде известная строительная фирма получит еще один крупный контракт на возведение школыСмотреть фотографии
07:46
"Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной": под Волгоградом достроили еще один дом за обогатившегося застройщикаСмотреть фотографии
21:03
Просто жесть: в Волгограде момент смертельного ДТП попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:11
Массовое ДТП на мосту через Волгу в Волгограде: есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Это была внезапная смерть»: главврач госпиталя в Волгограде объяснил скандал с полумертвым пациентомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба НурмагомедоваСмотреть фотографии
16:08
Обиделся из-за мобилы: под Волгоградом школьника почти сутки искали с собакамиСмотреть фотографии
15:40
Содержимое карманов жителя Волжского тянет на 20 летСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 