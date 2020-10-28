



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление «О цифровой платформе развития механизмов социального взаимодействия граждан с органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований региона». Как сообщает ИА «Высота 102», сервис будет называться «Никто, кроме нас!». Такое решение принято в рамках исполнения Указа президента «О стратегии развития информационного общества» и госпрограммы «Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области». Цели запускаемой цифровой платформы – установление прямого диалога граждан с органами власти, повышение вовлеченности граждан в решение вопросов городского и регионального развития при реализации нацпроектов; обеспечение диалога между гражданами и органами власти с целью повышения скорости решения возникающих проблем в повседневной жизни граждан; повышение лояльности к органам власти, снижение рисков в области обеспечения общественной безопасности; анализ настроений граждан и выявление проблемных вопросов районов и городских округов региона.

Оставить какое-то сообщение, выложить фото или скан документа на новом сервисе сможет как официальный пользователь платформы, прошедший процедуру регистрации, так и гость, не имеющий личного кабинета. Разработчики платформы предусмотрели мобильное приложение сервиса для портативных мобильных устройств, функционирующих на базе операционных систем IOS, Android.

Чиновники обещают отвечать на сообщения и вопросы граждан, а также проводить опросы и голосования на актуальные для жителей темы транспортного обслуживания, качества услуг ЖКХ, водоснабжения и теплоснабжения и т.д.

Ответственным за создание портала «Никто, кроме нас!» назначен первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.



