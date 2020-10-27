Происшествия

В новостройке в Волгограде вспыхнул газ: три человека в больнице

Происшествия 27.10.2020 21:39
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27.10.2020 21:39


В Волгограде организована проверка по факту хлопка бытового газа, в результате которого пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, несколько часов назад в одной из квартир новостройки, расположенной на ул. Санаторной в Кировском районе, во время проверки исправности газового оборудования произошел хлопок. 23-летняя хозяйка квартиры, работник ресурсоснабжающей организации и представитель обслуживающей компании  получили лицевые ожоги, туловища и конечностей. Пострадавшие госпитализированы. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. 
По предварительным данным, ЧП случилось во время настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования, так называемого пробного пуска. В результате воспламенилась газовоздушная смесь. 
 
По факту воспламенения бытового газа при проверке исправности газового оборудования, в результате которого пострадали трое человек,  проводит проверку прокуратура Волгоградской области. 

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