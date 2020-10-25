Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского района





В региональном оперштабе ИА «Высота 102» сообщили подробности новой смерти от коронавируса. Жертвой инфекции стала 62-летняя жительница Котельниковского района, которая была госпитализирована в больницу №16 и там скончалась. У пенсионерки были хронические заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Всего, напомним, уже 191 житель Волгоградской области скончался от коронавируса с начала пандемии.



