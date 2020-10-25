Общество

Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского района

Общество 25.10.2020 13:33
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25.10.2020 13:33


В региональном оперштабе ИА «Высота 102» сообщили подробности новой смерти от коронавируса. Жертвой инфекции  стала 62-летняя жительница Котельниковского района, которая была госпитализирована в больницу №16 и там скончалась. У пенсионерки были хронические заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 
Всего, напомним, уже 191 житель Волгоградской области скончался от коронавируса с начала пандемии. 

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