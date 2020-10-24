Общество

Не пережившее пандемию колесо обозрения из Волгограда ждут в Ижевске

Общество 24.10.2020 16:33
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24.10.2020 16:33


В горсаду Волгограда активными темпами идет демонтаж колеса обозрения, которое продано компании "Парки Ижевска". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ИА "Сусанин", в столице Удмуртии волгоградский аттракцион займет свое место в большом городском парке имени Кирова. "Большинство парков не выдержали период пандемии. Чтобы выплатить зарплаты или еще что-то, они вынуждены имущество и оборудование продавать", - гендиректор "Парков Ижевска" Сергей Буторин пояснил, что колесо не новое, ему 10 лет, но имеет срок службы 30 лет. Новые владельцы волгоградского колеса обозрения надеются начать установку 27-метровой конструкции в ноябре, чтобы успеть к сезону 2021 года. 
В это время в горсаду Волгограда также продолжается демонтаж других аттракционов. Дальнейшая судьба этой территории детских развлечений пока остается туманной.


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