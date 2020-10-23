



Дипломы победителей и подарки получили авторы лучших работ по изучению истории родного края в День Котельниковского района и города Котельниково.

Конкурс сочинений на тему «Котельниково – Земля Героев» был организован совместно администрацией Котельниковского муниципального района и предприятием-инвестором «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое оказывает поддержку в реализации этого проекта.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, все работы детей были доступны для голосования на сайте https://zemlyageroev.ru/ . Как ранее объявляли представители «ЕвроХим-ВолгаКалия», призом для победителей конкурса должна была стать возможность повторить путешествие своего знаменитого предка-казака Александра Землянухина в Великобританию. К сожалению, из-за введенных ограничений на путешествия и массовые мероприятия, организовать путешествие в Лондон сейчас невозможно. Поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с администрацией Котельниковского муниципального района премировал авторов пяти работ, вышедших в финал, памятными подарками и дипломами во время празднования Дня района.

А путешествие в Лондон состоится после снятия ограничений.

Напомним, сейчас на юге волгоградской области набирает обороты большой проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Во время осуществления этого проекта котельниковцы стремятся глубже изучить и популяризовать культурно-исторического наследиесвоего района, который на протяжении веков был средоточием событий мирового масштаба.

В средние века именно здесь родились знаменитые казачьи атаманы Степан Разин и Емельян Пугачев. В ХХ веке под Котельниково было положено начало разгрому немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. А в XXI столетии в Котельниковском районе началась реализация уникального для страны проекта, когда впервые в новейшей истории России в чистой степи с нуля началось строительство современного горнодобывающего предприятия.