Общество

«Котельниково – Земля Героев» награждает юных продолжателей героических традиций

Общество 23.10.2020 12:48 Новости компаний
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23.10.2020 12:48 Новости компаний


Дипломы победителей и подарки получили авторы лучших работ по изучению истории родного края в День Котельниковского района и города Котельниково.
Конкурс сочинений на тему «Котельниково – Земля Героев» был организован совместно администрацией Котельниковского муниципального района и предприятием-инвестором «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое оказывает поддержку в реализации этого проекта.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, все работы детей были доступны для голосования на сайте https://zemlyageroev.ru/ . Как ранее объявляли представители «ЕвроХим-ВолгаКалия», призом для победителей конкурса должна была стать возможность повторить путешествие своего знаменитого предка-казака Александра Землянухина в Великобританию. К сожалению, из-за введенных ограничений на путешествия и массовые мероприятия, организовать путешествие в Лондон сейчас невозможно.  Поэтому «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с администрацией Котельниковского муниципального района премировал авторов пяти работ, вышедших в финал, памятными подарками и дипломами во время празднования Дня района.
А путешествие в Лондон состоится после снятия ограничений. 
Напомним, сейчас на юге волгоградской области набирает обороты большой проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Во время осуществления этого проекта котельниковцы стремятся глубже изучить и популяризовать культурно-исторического наследиесвоего района, который на протяжении веков был средоточием событий мирового масштаба.
В средние века именно здесь родились знаменитые казачьи атаманы Степан Разин и Емельян Пугачев. В ХХ веке под Котельниково было положено начало разгрому немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. А в XXI столетии в Котельниковском районе началась реализация уникального для страны проекта, когда впервые в новейшей истории России в чистой степи с нуля началось строительство современного горнодобывающего предприятия.
Юные котельниковцы не остались в стороне от начинания старших поколений. Дети из всех населенных пунктов района в своих сочинениях рассуждали о причинах уникальности своей родины и о том, кого именно они считают настоящими Героями Котельниковской Земли.  

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