В Волгограде хитрый продавец магазина пронес мимо кассы 150 тысяч рублей





До 5 лет тюрьмы грозит 24-летнему продавцу магазина керамической плитки в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, с заявлением в полицию о краже почти 150 тысяч рублей обратился индивидуальный предприниматель, владеющий точкой продаж. По итогам ревизии коммерсант не досчитался в кассе крупной денежной суммы.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что на протяжении двух месяцев, полученный от покупателей задаток за товар, он забирал себе. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



