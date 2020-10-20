В Волгограде выделили койки для пациентов с двумя опасными заболеваниями





Тридцать коек для лечения коронавирусных больных развернуто в отделении Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера на ул. Ополченской, 40а в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, оно предназначено для лечения пациентов с диагнозами туберкулез и новая коронавирусная инфекция. На работу основного корпуса в Центральном районе перепрофилирование не повлияло, заверили в ведомстве. Здесь больные туберкулезом продолжат получать всю необходимую помощь.

Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области больница имени Фишера в Волжском переоборудована для лечения ковидных больных. С 19 октября также начали прием коронавирусных больных 15-я больница в Красноармейском районе Волгограда, Палласовская, Калачевская и Фроловская ЦРБ. Это решение властей связано с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что в Красноармейском районе Волгограда также все больницы переоборудованы для лечения коронавирусных больниц.



