Здравоохранение

В Волгограде выделили койки для пациентов с двумя опасными заболеваниями

Здравоохранение 20.10.2020 08:18
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20.10.2020 08:18


Тридцать коек для лечения коронавирусных больных  развернуто в отделении Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера на ул. Ополченской, 40а в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, оно предназначено для лечения пациентов с диагнозами туберкулез и новая коронавирусная инфекция. На работу основного корпуса в Центральном районе перепрофилирование не повлияло, заверили в ведомстве. Здесь больные туберкулезом  продолжат получать всю необходимую помощь.
Напомним, с сегодняшнего дня в Волгоградской области больница имени Фишера в Волжском переоборудована для лечения  ковидных больных.  С 19 октября  также начали  прием коронавирусных больных 15-я больница в Красноармейском районе Волгограда, Палласовская, Калачевская и Фроловская ЦРБ. Это решение властей связано с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что в Красноармейском районе  Волгограда также все больницы переоборудованы для лечения коронавирусных больниц. 

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