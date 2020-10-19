Общество

«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробках

Общество 19.10.2020 11:24
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19.10.2020 11:24


Испорченными выходными обернулись поездки волгоградцев по трассе Краснослободск-Средняя Ахтуба. Как рассказали ИА «Высота 102» возмущенные водители, длина пробок в сторону Волгограда достигала 10 километров, начинаясь от поворота на Фрунзенское сельское поселение. Преодолеть это расстояние удалось за два часа. Длина пробок в сторону Средней Ахтубы была чуть меньше, но «хвост» заканчивался на мосту через Волгу. Волгоградцы, возможно, отнеслись бы к этому с пониманием, однако многих водителей возмутил факт отсутствия каких-либо работ на мосту через ерик Судомойка.
«Когда в прошлую субботу около трех часов дня мы, наконец, добрались до моста, увидели несколько рабочих, которые стояли на обочине и равнодушно взирали на вереницу машин, - рассказывает водитель Алексей. – Хотелось выйти и спросить – это ремонт или издевательство?». 
Еще один волгоградец Андрей Семенович считает, что проблема пробок кроется в неправильной организации светофорного регулирования движения. 
«В сторону Волгограда разрешающий сигнал светофора работал  всего секунд пятнадцать, а в противоположную сторону – раза в три дольше. Поэтому и пробки в сторону Средней Ахтубы были не такими серьезными», - рассказал он. Он также выразил недоумение комментариями заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Романа Туренко, извинившегося перед волгоградцами за дорожные проблемы,  по поводу невозможности проводить работы ночью из-за низких температур, «стремящихся к нулю». 
«Все знают, какие теплые ночи стояли в последние дни. Кроме того, при соблюдении технологии ремонт можно проводить и при низких температурах. Считаю этот аргумент несостоятельным. Так что извинения чиновника не принимаются», - заявил волгоградец, имеющий высшее образование в сфере дорожного строительства. 
Напомним, Роман Туренко пообещал завершение работ на мосту через ерик Судомойка до конца этой недели. При этом читатели ИА «Высота 102» выдвинули еще одну версию причин возникновения огромных дорожных заторов под Волгоградом. В частности, они предположили, что такие проблемы создаются намеренно, для демонстрации возможных дорожных проблем противникам сноса дубов в пойме ради строительства будущей трассы, соединяющей мост через Волгу с хутором Лебяжья Поляна и с мостом через Ахтубу. В частности, защитники дубов предлагали выбрать другой вариант возведения дороги за счет расширения существующей трассы «Краснослободск-Средняя Ахтуба».

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