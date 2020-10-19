



Госжилнадзор принял решение об исключении из реестра лицензий Волгоградской области сведений об управлении двумя многоквартирными домами в Волгограде в отношении управляющей организации ООО "Управляющая организация «Гала Парк» - домами № 3 по ул. Московская и № 2 ул. Жирновская в Волгограде. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

УК неоднократно игнорировала требования должностных лиц, проводящих проверки, о предоставлении необходимых сведений и документов. По указанным фактам лицензиат привлекался к административной ответственности, что, согласно жилищного кодекса, послужило поводом для принятия такого решения.

Теперь администрации Дзержинского района Волгограда предстоит созвать общее собрание собственников помещений многоквартирных домов. В случае, если такое собрание не состоится либо решение на нем не будет принято собственниками, а также, если принятое решение не будет реализовано, администрация обязана организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.

На период реализации органом местного самоуправления возложенных на него обязанностей по выбору и определению управляющей организации ответственность за качество управления многоквартирным домом будет нести по-прежнему УК «Гала Парк».



