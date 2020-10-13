Расследования

Парочка из Ростовской области расплатилась на рынке в Волжском «прикольными» купюрами

Расследования 13.10.2020 15:23
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13.10.2020 15:23


Троих продавцов на одном из рынков в Волжском обманула парочка из Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  продавцы сообщили, что неизвестный мужчина и женщина расплатились с ними за товар купюрами банка приколов. Злоумышленники покупали продукцию на сумму, не превышающую 500 рублей  и расплачивались банкнотами банка приколов номиналом 2000 рублей, получая при этом сдачу настоящими деньгами. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле марки «Опель». Подразделения госавтоинспекции получили ориентировки на «шутников», а через некоторое время на стационарном посту «Калачевский» сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Волгоградской области был задержан автомобиль такси марки «Опель Астра». В машине находились  46-летний мужчина и 65-летняя женщина - жители Ростовской области. У них были изъяты три купюры банка приколов номиналом 2000 руб. Злоумышленники были доставлены в Управление МВД России по г. Волжскому. По данному факту проводится проверка,  по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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