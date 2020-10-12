В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №88





Жители поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда потеряли маршрутку №88. «Маршруток нет уже две недели, автобусы приходится ждать по часу и они все переполненные. Ни о какой социальной дистанции в салонах говорить не приходится – и это происходит во время ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Специально, что ли, убрали маршрутки, чтобы народ активнее заражал друг друга?», - недоумевают горожане.

Корреспондент ИА «Высота 102» адресовал вопрос волгоградцев в мэрию, где пояснили, что коммерческие маршрутки №88 никогда не входили в реестр муниципальных маршрутов. В настоящее время до поселка Максима Горького курсируют автобусы №88 с конечной остановкой на железнодорожном вокзале. Кроме того, сегодня определился перевозчик по маршруту №52а, который соединит отдаленную территорию Советского района и Волгоградский государственный университет.

Новая маршрутка будет ходить от поселка через остановки «Поликлиника», «Депо», затем мимо «Воинской части», «Ежовки», с заездом на «Пятый участок», «Автозаводскую» и Вторую Продольную. Далее микроавтобусы будут отправляться на «Чигиринскую» и к конечной на университете через улицы Полухина, Маршала Василевского и Владимира Петровского. Правда, этот маршрут не подойдет для тех пассажиров, которым необходимо доехать до центра – теперь им придется делать пересадки и, значит, увеличить расходы на поездки.



