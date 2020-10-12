В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №88

"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощи12.10.2020 16:10
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощи12.10.2020 15:30
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездов12.10.2020 11:27
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готов12.10.2020 11:16
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний Роспотребнадзора12.10.2020 10:17
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеров12.10.2020 09:52
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской области11.10.2020 20:50
В волгоградских судах предупредили об ужесточении антикоронавирусных мер11.10.2020 20:26
В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусом11.10.2020 13:15
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителей11.10.2020 11:24
В региональной Госавтоинспекции проанализированы статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных начинающими водителями. Согласно ведомственным документам, начинающими или молодыми водителями считаются автовладельцы, стаж управления транспортными средствами у которых составляет менее двух...