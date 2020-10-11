Общество

"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителей

Общество 11.10.2020 11:24
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11.10.2020 11:24


В региональной Госавтоинспекции проанализированы статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных начинающими водителями. Согласно ведомственным документам, начинающими или молодыми водителями считаются автовладельцы, стаж управления транспортными средствами у которых составляет менее двух лет, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
   Проведенный анализ показал, что с начала текущего года данной категорией водителей в регионе совершено 98 дорожно-транспортных происшествий. В них различные травмы получили 162 человека, четверо погибли.
   По данными сотрудников ГИДДД, основные виды нарушений правил дорожного движения начинающими водителями – это нарушения правил проезда перекрестков, не выполнение требований включить световой сигнал при намерении перестроиться, развернуться или повернуть, выезд на встречную полосу, не предоставление преимущества в движении транспортным средствам, пешеходам и, конечно же, превышение скорости. Все это приводит к аварийным ситуациям с тяжкими последствиями.
   Так, только за последнюю неделю молодыми водителями совершен ряд ДТП с тяжелыми последствиями. Так, в начале октября 23-летняя камышанка, стаж управления автомобилем у которой составлял менее двух лет, на участке дороги не справилась с управлением, выехала на обочину и в состоянии неуправляемого заноса допустила выезд на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения со встречным автомобилем «ВАЗ-2121» оба водителя погибли на месте, а 17-летняя пассажирка предполагаемой виновницы ДТП находится в больнице.
   5 октября в Центральном районе Волгограда 19-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Сандеро», двигаясь по пр. Ленина со стороны ул. 7-ой Гвардейской в сторону ул. Советской, при повороте на ул. Пражскую не предоставил преимущественное право проезда и совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра». В результате ДТП начинающий водитель автомашины «Рено» получил различные травмы и был доставлен в больницу.
   Наибольшее количество пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей зарегистрированы в Волгограде - 66, в Волжском - 29, в Камышинском, Среднеахтубинском районах – по 12 человек.
   Главной проблемой, по мнению, как сотрудников ГИБДД, так и самих начинающих водителей, является недостаточное количество часов обучения в образовательных учреждениях практическому вождению.
   С начала года в экзаменационных подразделениях ГИБДД принято более 35,5 тысяч экзаменов на право управления транспортными средствами. Как показывает практика, процент сдачи экзаменов с первого раза составляет: по теоретической части – 33,5 %, на площадке – 7,3 %, в городе – 52,6 %. А все три части экзамена с первого раза сдали только 41 человек.
   Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции советуют начинающим водителям находить возможность для дальнейшего оттачивания навыков безопасного вождения. 

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