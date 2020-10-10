Волгоградский губернатор во всеоружии готовится к празднику

Общество 10.10.2020 14:00
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10.10.2020 14:00
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор Андрей Бочаров сегодня обсудили вопросы реализации совместных проектов, а также ход воссоздания в центре города кафедрального собора Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, встреча состоялась в храме преподобного Сергия Радонежского в преддверии великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Отметим, что все участники встречи соблюдали перчаточно-масочный режим, который действует с сегодняшнего дня в регионе.
Напомним, что Волгоградская область вошла в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Торжества по случаю 800-летия святого пройдут в следующем году – 12 сентября и 6 декабря. Открытие храма Александра Невского в Волгограде планируется к сентябрю 2021 года.
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