Общество

Волгоградский губернатор во всеоружии готовится к празднику

Общество 10.10.2020 14:00
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10.10.2020 14:00


Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор Андрей Бочаров сегодня обсудили вопросы реализации совместных проектов, а также ход воссоздания в центре города кафедрального собора Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, встреча состоялась в храме преподобного Сергия Радонежского в преддверии великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Отметим, что все участники встречи соблюдали перчаточно-масочный режим, который действует с сегодняшнего дня в регионе. 

Напомним, что Волгоградская область вошла в число основных центров празднования 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Торжества по случаю 800-летия святого пройдут в следующем году – 12 сентября и 6 декабря. Открытие храма Александра Невского в Волгограде планируется к сентябрю 2021 года.

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