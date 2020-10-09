



Глава «Россетей» Павел Ливинский в ходе еженедельного Штаба электросетевого комплекса на фоне осложняющейся эпидемиологической ситуации поручил обеспечить безопасность персонала и сохранить высокую производительность труда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, основными задачами определены:

- Взять на особый контроль бесперебойное электроснабжение больниц, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом. За неделю в зоне ответственности «Россетей» число таких медучреждений увеличилось с 303 до 316.

- Отслеживать эпидемиологическую ситуацию в регионах, при необходимости увеличивать долю персонала на удалённом режиме работы. На сегодня в группе компаний «Россети» удалённо трудятся 59% офисных и 29% сотрудников производственных подразделений. В регионах с наиболее сложной обстановкой до 80% персонала аппаратов управления переведены на удалённый режим работы.

- В группе компаний «Россети» уже проведено 256 000 тестов на COVID-19. Объёмы тестирования по всей стране будут увеличиваться.

- Несмотря на эпидемиологическую ситуацию завершить подготовку к осенне-зимнему периоду в срок. На сегодня мероприятия реализуются с опережением графика на 12,5%. Все основные работы в рамках плана ТОиР выполнены.



