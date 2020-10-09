Глава «Россетей» Павел Ливинский на фоне осложняющейся эпидситуации поручил обеспечить безопасность персонала и сохранить высокую производительность труда
Общество 09.10.2020 20:00 Новости компаний
0
09.10.2020 20:00 Новости компаний
Глава «Россетей» Павел Ливинский в ходе еженедельного Штаба электросетевого комплекса на фоне осложняющейся эпидемиологической ситуации поручил обеспечить безопасность персонала и сохранить высокую производительность труда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, основными задачами определены:
- Взять на особый контроль бесперебойное электроснабжение больниц, перепрофилированных на лечение пациентов с коронавирусом. За неделю в зоне ответственности «Россетей» число таких медучреждений увеличилось с 303 до 316.
- Отслеживать эпидемиологическую ситуацию в регионах, при необходимости увеличивать долю персонала на удалённом режиме работы. На сегодня в группе компаний «Россети» удалённо трудятся 59% офисных и 29% сотрудников производственных подразделений. В регионах с наиболее сложной обстановкой до 80% персонала аппаратов управления переведены на удалённый режим работы.
- В группе компаний «Россети» уже проведено 256 000 тестов на COVID-19. Объёмы тестирования по всей стране будут увеличиваться.
- Несмотря на эпидемиологическую ситуацию завершить подготовку к осенне-зимнему периоду в срок. На сегодня мероприятия реализуются с опережением графика на 12,5%. Все основные работы в рамках плана ТОиР выполнены.
Реклама
Осень не весна: власти в Волгоградской области изменили отношение к коронавирусу09.10.2020 20:56
Общество 09.10.2020 20:56
В Волгограде собственникам домов на месте строительства магистрали дали пожить до декабря09.10.2020 20:23
Общество 09.10.2020 20:23
«Ситуация крайне неспокойная, нестабильная и очень даже напряженная»: глава волгоградского Роспотребнадзора – о коронавирусе09.10.2020 17:21
Общество 09.10.2020 17:21
Маршрутки Волгограда нарываются на полный запрет работы09.10.2020 14:51
Общество 09.10.2020 14:51
«Лечились амбулаторно»: в Волгоградской области подтверждены смерти двоих стариков от COVID-1909.10.2020 14:44
Общество 09.10.2020 14:44
Такого не было: Волгоградская область бьет рекорды по количеству заболевших коронавирусом09.10.2020 12:07
Общество 09.10.2020 12:07
В Волгограде закрыли презирающее коронавирус бистро09.10.2020 10:59
Общество 09.10.2020 10:59
Под Волгоградом ворующих воду овощеводов попугали рейдом09.10.2020 10:36
Общество 09.10.2020 10:36
Иван Ургант подшутил над Еленой Исинбаевой после ее обращения к Путину09.10.2020 09:11
Общество 09.10.2020 09:11
Филиал онкоцентра в Волгоградской области переоборудуют для лечения коронавирусных больных09.10.2020 08:26
Общество 09.10.2020 08:26
"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощи08.10.2020 18:39
Общество 08.10.2020 18:39
За грубость в отношении сотрудников погрануправления ФСБ житель Волгоградской области получил срок08.10.2020 16:53
Общество 08.10.2020 16:53
Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощи08.10.2020 16:17
Общество 08.10.2020 16:17
В Волгоградской области павильон закрыли из-за одной маски08.10.2020 16:01
Общество 08.10.2020 16:01
Коронавирус забрал жизни двух пенсионеров из Волгоградской области08.10.2020 13:53
Общество 08.10.2020 13:53
Реклама