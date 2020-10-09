Общество 09.10.2020 14:44
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09.10.2020 14:44
Новыми жертвами коронавируса в Волгоградской области стали двое 84-летних пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном региональном штабе, установить дату заболевания и возможный способ заражения 84-летней жительницы Волгограда оказалось невозможно. Лечилась волгоградка амбулаторно. 84-летний житель Камышина при появлении первых признаков заболевания к врачам обращаться не стал, лечился самостоятельно. Скорую помощь пенсионер вызвал при ухудшении самочувствия и продолжил лечиться амбулаторно. У скончавшегося были хронические заболевания органов дыхания.
Всего, напомним, в Волгоградской области жертвами коронавируса стали 160 человек.
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