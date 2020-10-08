Депутаты Волгоградской области хотят избавить бюджет от трат на дорогостоящие лекарства





На заседании Совета Волгоградской областной думы были рассмотрены инициативы, которые будут представлены депутатским корпусом региона на XXXIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации 15-16 октября 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента, подготовлено 10 обращений в правительство РФ, федеральные органы власти, Государственную думу.

Два вопроса относятся к сфере здравоохранения. Суть первого состоит в том, чтобы передать на федеральный уровень полномочия по лекарственному обеспечению лиц, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Это уменьшит нагрузку на региональные бюджеты и позволит субъектам существенно увеличить объемы дополнительного льготного лекарственного обеспечения по другим заболеваниям, считают в думе. Второе предложение предусматривает расширение перечня лиц, в отношении которых возможно проведение медицинского вмешательства без их согласия. Речь, в частности, идет о гражданах, страдающих наркотической зависимостью и неоднократно (два и более раз за год) совершивших правонарушения, связанные с потреблением запрещенных веществ.

Проект обращения к министерству просвещения РФ касается обеспечения бесплатным питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих образование на дому.

Еще одна инициатива депутатов облдумы касается безопасности жизни и здоровья людей, сохранности личного и государственного имущества. Депутаты предлагают законодательно установить ответственность за нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах сетей газораспределения (наружных газопроводов). Сегодня такая федеральная норма определена только в отношении магистральных трубопроводов.

Волгоградские депутаты считают также необходимым установить административную ответственность за курение табака в местах, где законами субъектов РФ установлены дополнительные ограничения. Напомним, в Волгоградской области такие запреты уже определены. Но, чтобы привлечь к ответственности нарушителей, нужно скорректировать федеральное законодательство, считают народные избранники.

Организатором XXXIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации выступает Волгоградская областная дума. Мероприятия пройдут в дистанционном формате с использованием системы видеоконференцсвязи.



