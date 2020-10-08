Общество

Депутаты Волгоградской области хотят избавить бюджет от трат на дорогостоящие лекарства

Общество 08.10.2020 13:04
0
08.10.2020 13:04


На заседании Совета Волгоградской областной думы были рассмотрены инициативы, которые будут представлены депутатским корпусом региона на XXXIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации 15-16 октября 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регпарламента, подготовлено 10 обращений в правительство РФ, федеральные органы власти, Государственную думу.
Два вопроса относятся к сфере здравоохранения. Суть первого состоит в том, чтобы передать на федеральный уровень полномочия по лекарственному обеспечению лиц, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Это уменьшит нагрузку на региональные бюджеты и позволит субъектам существенно увеличить объемы дополнительного льготного лекарственного обеспечения по другим заболеваниям, считают в думе. Второе предложение предусматривает расширение перечня лиц, в отношении которых возможно проведение медицинского вмешательства без их согласия. Речь, в частности, идет о гражданах, страдающих наркотической зависимостью и неоднократно (два и более раз за год) совершивших правонарушения, связанные с потреблением запрещенных веществ.
Проект обращения к министерству просвещения РФ касается обеспечения бесплатным питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих образование на дому. 
Еще одна инициатива депутатов облдумы касается безопасности жизни и здоровья людей, сохранности личного и государственного имущества. Депутаты предлагают законодательно установить ответственность за нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах сетей газораспределения (наружных газопроводов). Сегодня такая федеральная норма определена только в отношении магистральных трубопроводов. 
Волгоградские депутаты считают также необходимым установить административную ответственность за курение табака в местах, где законами субъектов РФ установлены дополнительные ограничения. Напомним, в Волгоградской области такие запреты уже определены. Но, чтобы привлечь к ответственности нарушителей, нужно скорректировать федеральное законодательство, считают народные избранники.
Организатором XXXIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации выступает Волгоградская областная дума. Мероприятия пройдут в дистанционном формате с использованием системы видеоконференцсвязи.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
08.10.2020 16:53
Общество 08.10.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 16:17
Общество 08.10.2020 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 16:01
Общество 08.10.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 13:53
Общество 08.10.2020 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 12:46
Общество 08.10.2020 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 11:30
Общество 08.10.2020 11:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.10.2020 10:10
Общество 08.10.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 10:06
Общество 08.10.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.10.2020 09:41
Общество 08.10.2020 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.10.2020 08:59
Общество 08.10.2020 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2020 16:29
Общество 07.10.2020 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2020 15:25
Общество 07.10.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.10.2020 12:51
Общество 07.10.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2020 12:40
Общество 07.10.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.10.2020 10:49
Общество 07.10.2020 10:49
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:53
За грубость в отношении сотрудников погрануправления ФСБ житель Волгоградской области получил срокСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские чиновники объяснили необходимость закрытия больниц на юге для плановой помощиСмотреть фотографии
16:05
Подследственную соратницу подследственного главы Михайловки отстранили от должностиСмотреть фотографии
16:01
В Волгоградской области павильон закрыли из-за одной маскиСмотреть фотографии
15:19
Свыше 90% банкоматов Сбербанка в Поволжье оснащены функцией бесконтактного обслуживанияСмотреть фотографии
13:53
Коронавирус забрал жизни двух пенсионеров из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области снова высокий прирост заболевших коронавирусом и новые смертиСмотреть фотографии
12:24
МегаФон назвал новые места притяжения россиянСмотреть фотографии
11:57
Все хуже и хуже: под Волгоградом Дон-батюшка превращается в мутную лужуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Умерла супруга экс-губернатора Волгоградской области Лидия МаксютаСмотреть фотографии
11:07
«Шестерка» с пьяной компанией врезалась в забор в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощиСмотреть фотографии
10:06
Четыре года экслюзива: Wink покажет матчи чемпионата Бразилии по футболуСмотреть фотографии
10:06
Фонтаны в Волгограде готовят для зимовкиСмотреть фотографии
09:41
Олег Савченко: участие Волгоградской области в нацпроекте «Культура» - гарантия системной работыСмотреть фотографии
09:31
В Волжском юный водитель без прав сбил школьникаСмотреть фотографии
08:59
Место отправки иностранцев в Волжском превратилось в мусоркуСмотреть фотографии
18:27
Пыталась спасти маму и погибла: в Волгограде ночной пожар унес жизни двух женщинСмотреть фотографии
18:16
В Волгограде пациенты душевно поблагодарили медиков инфекционного госпиталяСмотреть фотографии
16:29
Волгоградских ватерполистов берегут от коронавирусаСмотреть фотографии
15:25
Банк «Открытие»: 53% жителей ЮФО планируют самостоятельно копить на пенсиюСмотреть фотографии
13:41
В опальном "Сосновом бору" Волгограда запретили продажу алкоголяСмотреть фотографии
12:51
Святая святых храма Александра Невского в Волгограде освобождают от лесовСмотреть фотографии
12:40
Сотворивший «лунный пейзаж» концессионер ЦПКиО выиграл суд у мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
11:50
Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области побила рекордСмотреть фотографии
10:50
Суд назначил дату первого заседания по делу экс-мэра Волжского Марины АфанасьевойСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде роковой выезд «Лады Калины» на встречку попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Дом онлайн: видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили 2,5 тысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:31
Фейковый газовик со списком абонентов обманул в Волгограде десятки человекСмотреть фотографии
20:34
Без паники на «Титанике»?: волгоградцев пообещали не оставить без медпомощиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 