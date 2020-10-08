Фонтаны в Волгограде готовят для зимовки





В парках Волгограда сотрудники районных коммунальных служб приступили к консервации водных сооружений на зимний период. У всех фонтанов и искусственных водоемов проверяют состояние инженерных систем и выполняют профилактические работы на оборудовании. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Одним из первых работу завершил пешеходный фонтан в Кировском районе у ЦКиД «Авангард» — на сооружении уже выполнены все работы по консервации. В Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах фонтаны также отключены, их начнут готовить к зиме в ближайшее время. После завершения профилактических работ будут законсервированы фонтаны в парках «Лесогород» на Тулака и Петровском Советского района. В Ворошиловском районе на зимний период закрыты все водные сооружения – накануне специалисты подготовили к зиме водный объект на пл. Советской.

Поэтапно будут отключать водные сооружения, расположенные в парках и скверах Центрального района. Как и в прошлом году, обитателей декоративного пруда на верхней террасе набережной, отправят на зимовку в специальный бассейн в закрытом помещении. После этого сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» осушат пруд, очистят декоративные камни.

Консервация водных объектов проводится ежегодно в преддверии холодов для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.

В настоящее время на территории Волгограда насчитывается 32 водных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.



