Телеком 07.10.2020 10:17 Реклама
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07.10.2020 10:17 Реклама
«Ростелеком» с начала текущего года обезопасил жилье более двух с половиной тысяч волгоградских семей с помощью цифрового сервиса «Видеонаблюдение», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Рост числа пользователей услуги обусловлен потребностью жителей частных домовладений наряду с горожанами обеспечить максимальную безопасности своего дома и хозяйства.
Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это услуга, которая позволяет абоненту с помощью цифровых технологий передачи данных и видеооборудования удаленно контролировать любое пространство как внутри помещения дома или квартиры, так и за его пределами, по периметру или в границах домовладения.
Сервис включает видеокамеру с инфракрасной подсветкой для работы в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения для удалённого контроля за жильем, а также облачные решения для записи, хранения и передачи видеоизображения абоненту.
«Эта услуга продиктована самой жизнью, стремлением людей сделать свой дом или квартиру более безопасными, быть уверенными, что во время их отсутствия все в порядке. Сервис с помощью компьютера, смартфона или планшета позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть все, что происходит дома. Важно, что и запись сохраняется не на вашем устройстве, а в облачном хранилище. Встроенная видеоаналитика помогает отслеживать и отправлять клиентам уведомления: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора, отключение камеры и многое другое, в зависимости от заданных пользователем параметров», – отметил Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Видеокамеры, входящие в пакет услуги, оснащены микрофонами и могут отправлять пользователю извещения о посторонних звуках. По желанию клиент может выбрать модель еще и со встроенным динамиком и использовать ее для передачи голосовых сообщений.
«Мы живем в городе, но у нас есть загородный дом в поселке, который используем вместо дачи. Зимой приезжать и контролировать наш дом, мы к сожалению, не можем, да и из-за сугробов к нему просто не подъедешь. Мы очень рады, что “Ростелеком” предложил нам такой замечательный сервис, благодаря которому можно в любое время наблюдать за своей дачей и не беспокоится за сохранность своего имущества», –поделилась Марина Козюркина, жительница города Волгограда.
Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8 800 1000800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
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