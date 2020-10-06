Расследования 06.10.2020 16:11
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06.10.2020 16:11
Полицейские задержали по подозрению в умышленном уничтожении путем поджога гаража и машины жителя Суровикино его 43-летнюю знакомую. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, пожар на одной из улиц Суровикино произошел поздно вечером 24 сентября текущего года. Горел металлический гараж, в котором находился автомобиль "Тойота Раф 4". Владелец имущества – 37-летний житель Суровикино оценил ущерб в сумму более 700 тысяч рублей.
Установлено, что имущество подожгла 43-летняя знакомая владельца гаража и иномарки. Женщина созналась в содеянном, пояснив свой поступок обидой на потерпевшего. В тот вечер она принесла бензин и вылила его в щель под гаражом, где находилась иномарка. Помимо имущества владельца, пламя повредило соседний гараж.
За содеянное женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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