«Зеленая волна» пришла в Волгоград





В новом парке у дворца культуры Тракторозаводского района работники Волгоградского алюминиевого завода посадили цветущие гортензии.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, мероприятие в рамках акции по озеленению общественных пространств «Зеленая волна» провели члены молодежного и рабочего советов совместно с руководством предприятия. Заводчане выкопали лунки, высадили кустарники, присыпали их корневую систему плодородной почвой и провели полив.

«Сорт и расположение растений нам подсказали в компании, которая занимается благоустройством территории вокруг ДК», - рассказала региональный менеджер ЦСП РУСАЛа в Волгограде Ольга Кагарманова.

Кустарники гармонично вписались в новую парковую зону. Они вытянулись в одну линию, образовав небольшую аллею, прогуливаясь по которой можно не только наслаждаться пышными красивыми цветами ку старника, но и приятным ароматом.





По словам директора ДК Наталья Помазановой, не только коллектив, но и жители района не скупятся на слова благодарности компании РУСАЛ за позитивные изменения, которые происходят с этим учреждением культуры.

«Мы всегда рады помочь сделать наш Тракторозаводский район более комфортным для его жителей, - отметил депутат гордумы, генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев. - Улучшение условий жизни в регионах присутствия – одна из ключевых целей РУСАЛа с момента основания компании».





Напомним, экологический марафон "Зеленая волна" проходит с 2017 года в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства "Помогать просто" компании РУСАЛ. Помимо акций по высадке деревьев, марафон также включает в себя конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы и многое другое.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.



