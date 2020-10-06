



20–22 ноября 2020 года пройдет конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey), одна из крупнейших в мире дискуссионных площадок по искусственному интеллекту.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, в рамках AI Journey 2020 пройдут: международное онлайн-соревнование по технологиям ИИ, трехдневная международная онлайн-конференция, в которой также примут участие спикеры из Самары и Волгограда, а также проводимая впервые конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями ИИ.

Среди ключевых тем конференции этого года — последние разработки в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многое другое. Свое участие в конференции уже подтвердили такие известные эксперты отрасли, как Mike Davies, директор Лаборатории нейроморфных вычислений, Intel; Laurence van der Maaten, директор по исследованиям, Facebook AI Research, NY Site Head; Gary Bradski – Президент, OpenCV. Всего в конференции в качестве спикеров выступит около 200 ведущих российских и международных экспертов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Конференция AI Journey стала в 2019 году крупнейшей дискуссионной площадкой по искусственному интеллекту в Европе и попала в пятерку крупнейших в мире. Она вызвала огромный интерес не только у профессионалов индустрии, но и у всех интересующихся этой сферой. Мы задали высокую планку и привлекли всеобщее внимание к теме ИИ, его возможностей и пользы для человека. Уверен, что в этом году, в том числе благодаря онлайн-формату мероприятия, AI Journey привлечет еще больше зрителей. За прошедший год технологии ИИ значительно шагнули вперед, а фокус их применения из-за пандемии во многом изменился. На конференции мы и обсудим эти перемены, их значение и последствия».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:«Конференция AI Journey объединяет ведущих международных и российских спикеров-экспертов в области ИИ, представителей бизнеса и научного сообщества для обсуждения самых актуальных тем отрасли. В этом году к конференции впервые присоединятся Волгоград и Самара. В рамках регионального марафона выступят наши партнеры, клиенты и приглашенные эксперты, которые поделятся своим опытом и знаниями в области применения ИИ».

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году AI Journey привлекла около 9000 участников со всего мира, более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и вошла в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.

Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.



















