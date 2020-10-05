В Волгоградской области около 300 школьников сразил коронавирус

Общество 05.10.2020 20:45
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05.10.2020 20:45
31 сотрудник школ и 272 ученика подхватили коронавирус в Волгоградской области с начала учебного года. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, данные факты выявлены в 111 образовательных учреждениях.
По состоянию на 29 сентября ограничительные меры по COVID-19 введены в 86 классах. В связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты две школы в Михайловском и Нехаевском районах. Частично была приостановлена учеба для 115 классов в 33 школах области.
В управлении Роспотребнадзора отметили, что с 1 сентября в регионе произошел ожидаемый рост заболеваемости коронавирусом. Однако ситуацию в школах региона санитарные врачи оценивают как контролируемую. Выявленные случаи заболевания названы единичными. «По каждому выявленному случаю юридическим лицам выдаются предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий с последующим контролем и постановления о введении карантина в организации», - пояснили в ведомстве.
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