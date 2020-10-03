Ситуация накалена до предела: Волгоградская области может запылать





В ближайшие дни на большей части территории Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса, в северных районах региона сохранится высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса, сообщили ИА «Высота 102» в областном ГУ МЧС России по региону.

«Не сжигайте сухую растительность и мусор, в том числе на своих дачных и приусадебных участках. Ветер способствует быстрому распространению огня. Будьте предельно осторожными с огнем, неукоснительно соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.

Напоминаем, что на всей территории Волгоградской области с 13 апреля 2020 года установлен особый противопожарный режим. В соответствие с федеральным законодательством, за нарушения требований пожарной безопасности мера ответственности ужесточаются. Сумма наложенного штрафа возрастает в два раза: для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц до 400 тысяч рублей», - отметили в ГУ МЧС по региону.

В случае обнаружения возгорания вызывайте пожарную охрану по телефону «101» .



