«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППС

Происшествия 02.10.2020 21:43
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02.10.2020 21:43
Авария с участием патрульного автомобиля полиции произошла сегодня вечером в Волгограде, передает ИА «Высота 102». Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, от удара машина ППС опрокинулась на бок. ДТП произошло на улице Хорошева в Дзержинском районе.
В региональном главке МВД информацию о ДТП с участием полицейской машины подтвердили. Известно, что пострадавших и погибших в этой аварии нет. По предварительной информации, столкнулась «Лада Гранта» полиции и автомобиль «Kia Spectra». По чьей вине произошло ДТП установит административная комиссия.
Автор фото Алексей Хромов, ВК
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