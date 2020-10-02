«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППС





Авария с участием патрульного автомобиля полиции произошла сегодня вечером в Волгограде, передает ИА «Высота 102». Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, от удара машина ППС опрокинулась на бок. ДТП произошло на улице Хорошева в Дзержинском районе.

В региональном главке МВД информацию о ДТП с участием полицейской машины подтвердили. Известно, что пострадавших и погибших в этой аварии нет. По предварительной информации, столкнулась «Лада Гранта» полиции и автомобиль «Kia Spectra». По чьей вине произошло ДТП установит административная комиссия.

Автор фото Алексей Хромов, ВК



