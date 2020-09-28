Телеком 28.09.2020 17:50
0
28.09.2020 17:50
«Ростелеком» обновил личный кабинет кредитной организации на портале Единой биометрической системы bio.rt.ru, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.Теперь представителям банка, которые собирают биометрические данные граждан в системе, проще отслеживать статистику регистраций, пользоваться справочными материалами, общаться с технической поддержкой. Изменился также дизайн личного кабинета.
Важным нововведением стал раздел «Статистика», где отображаются все данные регистрации биометрии в банке. Сотрудники кредитной организации могут видеть количество попыток регистраций (с процентом успеха), граждан, зарегистрировавшихся с первой или нескольких попыток, или незарегистрированных, а также агрегированные ошибки. Пользователям доступна таблица с перечнем всех транзакций, временем и результатом их проведения, ошибок и ответов Единой биометрической системы на каждую транзакцию. Вся информация отображается за определенный период и в разбивке по дням. Статистика регистрации выводится в личном кабинете в виде визуальных панелей. Кроме того, в случае необходимости, «Ростелеком» может подготовить индивидуальный отчет с необходимыми банку показателями. Подробная статистика позволяет кредитной организации видеть полную картину по регистрации биометрии и улучшать процесс сбора данных в банке.
Изменена информационная структура личного кабинета — теперь все задачи по регистрации биометрических данных оформлены с помощью специального наглядного органайзера (таск-менеджер). Это позволит улучшить пользовательский опыт и сделает более удобным доступ к разделам личного кабинета. Такой формат представления информации «Ростелеком» реализовал по результатам интервью с представителями банков. Также обновился раздел «Техподдержка», создан специальный раздел, который знакомит пользователей с работой обновленного личного кабинета. Кроме того, в личном кабинете появилась строка поиска, которая помогает пользователю быстро найти нужную информацию.
Напомним, личный кабинет на портале Единой биометрической системы обеспечивает удобство и оперативность коммуникаций с представителями службы технической поддержки и компанией «Ростелеком», которая выступает оператором системы, для своевременного получения и предоставления необходимой информации. Для того чтобы получить доступ в личный кабинет, кредитная организация должна быть зарегистрирована в ЕСИА.
Реклама
На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скорости28.09.2020 13:07
Телеком 28.09.2020 13:07
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы23.09.2020 17:43
Телеком 23.09.2020 17:43
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-202023.09.2020 13:55
Телеком 23.09.2020 13:55
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»23.09.2020 12:44
Телеком 23.09.2020 12:44
Сегодня в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»17.09.2020 15:41
Телеком 17.09.2020 15:41
С цифрой в школу: «Ростелеком» запустил для волгоградских школьников онлайн игру «Уроки логики»17.09.2020 14:38
Телеком 17.09.2020 14:38
«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозок15.09.2020 14:10
Телеком 15.09.2020 14:10
«Азбука интернета» – волгоградским пенсионерам с осени до лета11.09.2020 13:04
Телеком 11.09.2020 13:04
ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома»07.09.2020 12:20
Телеком 07.09.2020 12:20
В новый учебный год — с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей»02.09.2020 14:41
Телеком 02.09.2020 14:41
Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской области01.09.2020 16:36
Телеком 01.09.2020 16:36
Турпутевки в Волгоградской области подешевели в августе в 2,5 раза01.09.2020 14:32
Телеком 01.09.2020 14:32
«Ростелеком» усилил свои позиции на рынке кибербезопасности31.08.2020 15:59
Телеком 31.08.2020 15:59
Билайн в Волгограде начал подключать eSIM28.08.2020 11:24
Телеком 28.08.2020 11:24
Новый обучающий модуль поможет самостоятельно организовать путешествие26.08.2020 15:11
Телеком 26.08.2020 15:11
Реклама