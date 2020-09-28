Телеком

В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системе

Телеком 28.09.2020 17:50
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28.09.2020 17:50


«Ростелеком» обновил личный кабинет кредитной организации на портале Единой биометрической системы bio.rt.ru, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.Теперь представителям банка, которые собирают биометрические данные граждан в системе, проще отслеживать статистику регистраций, пользоваться справочными материалами, общаться с технической поддержкой. Изменился также дизайн личного кабинета.
Важным нововведением стал раздел «Статистика», где отображаются все данные регистрации биометрии в банке. Сотрудники кредитной организации могут видеть количество попыток регистраций (с процентом успеха), граждан, зарегистрировавшихся с первой или нескольких попыток, или незарегистрированных, а также агрегированные ошибки. Пользователям доступна таблица с перечнем всех транзакций, временем и результатом их проведения, ошибок и ответов Единой биометрической системы на каждую транзакцию. Вся информация отображается за определенный период и в разбивке по дням. Статистика регистрации выводится в личном кабинете в виде визуальных панелей. Кроме того, в случае необходимости, «Ростелеком» может подготовить индивидуальный отчет с необходимыми банку показателями. Подробная статистика позволяет кредитной организации видеть полную картину по регистрации биометрии и улучшать процесс сбора данных в банке.
Изменена информационная структура личного кабинета — теперь все задачи по регистрации биометрических данных оформлены с помощью специального наглядного органайзера (таск-менеджер). Это позволит улучшить пользовательский опыт и сделает более удобным доступ к разделам личного кабинета. Такой формат представления информации «Ростелеком» реализовал по результатам интервью с представителями банков. Также обновился раздел «Техподдержка», создан специальный раздел, который знакомит пользователей с работой обновленного личного кабинета. Кроме того, в личном кабинете появилась строка поиска, которая помогает пользователю быстро найти нужную информацию.
Напомним, личный кабинет на портале Единой биометрической системы обеспечивает удобство и оперативность коммуникаций с представителями службы технической поддержки и компанией «Ростелеком», которая выступает оператором системы, для своевременного получения и предоставления необходимой информации. Для того чтобы получить доступ в личный кабинет, кредитная организация должна быть зарегистрирована в ЕСИА.

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