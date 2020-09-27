В Волгоградской области 8 районам крупно повезло с ремонтом сельских ДК





В Волгоградской области на ремонт восьми ДК в сельских районах выделено 160 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, в Клетском районе в настоящее время завершается капитальное обновление Центра досуга и народного творчества «Карагод». Учреждение будет открыто до конца текущего года.

На первом этапе укреплен фундамент и фасад здания, заменены системы отопления, электроосвещения и электроснабжения. В настоящее время в здании меняют напольное покрытие, ремонтируют зрительный зал, где появится современное сценическое освещение.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» модернизация материально-технической базы Домов культуры проходит в Быковском, Даниловском, Камышинском, Клетском, Кумылженском, Ленинском, Новоаннинском районах и Фролово. Каждое муниципальное образование получило на эти цели по 20 млн рублей. с 2014 года в регионе средства на ремонт досуговых центров уже получили более сотни сельских ДК.



