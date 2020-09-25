Волгоградскому «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

Спорт 25.09.2020 21:46
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25.09.2020 21:46
Волгоградский «Ротор» получил разрешение оперштаба РПЛ на игру с «Рубином». Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе РНЛ, волгоградский «Ротор» предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче.
Напомним, матч пройдет в это воскресенье на «Волгоград Арене» в 20-00. Продажа билетов была открыта накануне, хотя проведение игры до последнего оставалось под вопросом.
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