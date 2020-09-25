Коронавирус унес жизни двоих жителей Волжского и Волгограда





Оперштаб раскрыл подробности двух смертей от коронавируса, о которых стало известно сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102», одной из новых жертв COVID-9 стала 46-летняя жительница Волгограда. Женщина сразу обратилась к врачам при появлении первых признаков недомогания и лечилась амбулаторно. Однако вскоре состояние ее ухудшилось и она вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ее в клиническую больницу №4. Спасти волгоградку не удалось, она имела заболевания эндокринной системы.

Не пережил инфекцию и 61-летний житель Волжского. Он был выявлен по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. Сначала волжанин лечился дома при появлении признаков болезни и обратился в медучреждение для проведения обследования спустя три дня. После этого его госпитализировали в городскую клиническую больницу №3. У мужчины, пояснили в оперштабе, были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Всего в Волгоградской области от коронавируса умерли уже 138 человек.



