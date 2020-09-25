Расследования 25.09.2020 13:03
0
25.09.2020 13:03
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко принял участие в рассмотрении апелляционной инстанцией Волгоградского областного суда гражданского дела по иску прокуратуры Советского района Волгограда в интересах 33-летнего инвалида-колясочника о нарушении его жилищных прав. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, решением Центрального районного суда Волгограда от 19 июня 2020 года был удовлетворен иск прокуратуры к администрации города о возложении обязанности обеспечить инвалида благоустроенным жильем. Как следует из материалов гражданского дела, мужчина является инвалидом I группы, страдает тяжелыми нарушениями функции и структуры опорно-двигательного аппарата. Заявитель жилья в собственности не имеет, проживает в квартире сестры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома. При этом в доме отсутствует лифт и не имеется технической возможности оборудовать территорию общего пользования пандусом.
Администрация Волгограда не согласилась с решением суда первой инстанции, просила его отменить и в удовлетворении исковых требований прокуратуры отказать.
Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокурора региона, оставил решение Центрального районного суда Волгограда без изменения.
Судебное решение вступило в законную силу. Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.
Реклама
Отменен оправдательный приговор лодочнику по делу о гибели 11 пассажиров катамарана в Волгограде25.09.2020 16:34
Расследования 25.09.2020 16:34
Накачался наркотиками и алкоголем: водителя-убийцу судят в Волгоградской области25.09.2020 15:10
Расследования 25.09.2020 15:10
В Волгоградской области доярка 2 с половиной года бесплатно работала на фермера25.09.2020 12:42
Расследования 25.09.2020 12:42
Гражданин Португалии попался на сбыте экстази в Волгограде25.09.2020 10:38
Расследования 25.09.2020 10:38
В Волгограде ищут строителей для новой школы в Красноармейском районе25.09.2020 10:19
Расследования 25.09.2020 10:19
Суд в Волгоградской области арестовал подозреваемую в расчленении мужа женщину24.09.2020 16:19
Расследования 24.09.2020 16:19
Абьюзера в Волгоградской области судят за подталкивание жены к суициду24.09.2020 13:06
Расследования 24.09.2020 13:06
Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской области23.09.2020 17:41
Расследования 23.09.2020 17:41
Уголовное дело об избиении врачей в Волгограде дошло до суда23.09.2020 12:35
Расследования 23.09.2020 12:35
Молодчиков с битами подослал к брату житель Волгоградской области22.09.2020 14:14
Расследования 22.09.2020 14:14
В Волгограде имущество коммерсанта арестовали за долги по налогам22.09.2020 09:51
Расследования 22.09.2020 09:51
Волгоградец ответит в суде за гибель троих друзей в ДТП21.09.2020 20:03
Расследования 21.09.2020 20:03
Сторожу за винтовку с оптическим прицелом ограничили свободу в Волгоградской области19.09.2020 13:28
Расследования 19.09.2020 13:28
В Волгоградской области безработный сжег чужой дом дотла18.09.2020 15:30
Расследования 18.09.2020 15:30
В Волгограде банде юных вымогателей предъявлено обвинение17.09.2020 17:34
Расследования 17.09.2020 17:34
Реклама