



Прокурор Волгоградской области Денис Костенко принял участие в рассмотрении апелляционной инстанцией Волгоградского областного суда гражданского дела по иску прокуратуры Советского района Волгограда в интересах 33-летнего инвалида-колясочника о нарушении его жилищных прав. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, решением Центрального районного суда Волгограда от 19 июня 2020 года был удовлетворен иск прокуратуры к администрации города о возложении обязанности обеспечить инвалида благоустроенным жильем. Как следует из материалов гражданского дела, мужчина является инвалидом I группы, страдает тяжелыми нарушениями функции и структуры опорно-двигательного аппарата. Заявитель жилья в собственности не имеет, проживает в квартире сестры, расположенной на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного дома. При этом в доме отсутствует лифт и не имеется технической возможности оборудовать территорию общего пользования пандусом.

Администрация Волгограда не согласилась с решением суда первой инстанции, просила его отменить и в удовлетворении исковых требований прокуратуры отказать.

Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокурора региона, оставил решение Центрального районного суда Волгограда без изменения.

Судебное решение вступило в законную силу. Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.



