Федеральные новости

Депутата ГД от Волгоградской области Кувычко и ее коллег обвинили в лицемерии

Федеральные новости 24.09.2020 10:11
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24.09.2020 10:11


В тотальном безразличии и лицемерии обвинили депутата ГД от Волгоградской области Анну Кувычко и ее коллег по думскому комитету по вопросам семьи, женщин и детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, после того, как 23 сентября профильный комитет отклонил поправки о регулировании работы бэби-боксов в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», один из авторов законопроекта Оксана Пушкина назвала это решение ошибкой, «лицемерием и законодательной близорукостью» на фоне статистики смертности младенцев, которые оказались не нужны родителям.



«Я увидела сегодня тотальное безразличие моих коллег из нижней палаты. Отныне за каждой трагедией несчастной матери, за каждым найденным в мусоропроводе младенцем будут стоять фамилии депутатов Плетневой, Юмашевой, Мироновой, Ворониной, Кувычко, Окуневой», -  приводит слова Оксаны Пушкиной РБК. Депутат заявила, что ее коллеги «просто перечеркнули труд сотен неравнодушных людей: врачей, социальных работников, волонтеров».



Отмечается, что Оксана Пушкина вместе с коллегами четыре года работала над документом. Предлагалось отрегулировать в России функционирование бэби-боксов, которые могли бы находиться в медицинских учреждениях, где есть отделения реанимации для новорожденных. Авторы законопроекта считают, что бэби - боксы нужны для спасения младенцев, чьи матери по разным причинам не хотят их растить, но не готовы проходить законную процедуру отказа от ребенка и поэтому идут на преступление - часто бросают малышей на улице или даже убивают. Позитивный опыт работы бэби-боксов есть как в России, так и в зарубежных странах. 

«За время своей работы бэби-бокс в Люберцах спас 51 младенца. Подавляющее большинство детей были усыновлены или взяты в приемные семьи. Их судьбы складываются счастливо, они живут с любящими родителями, которые при усыновлении прошли строгий отбор. У нас действуют 19 бэби-боксов в 16 регионах страны, они спасли 108 детей — это шесть классов средней школы! Кстати, самые старшие дети, прошедшие через «окна жизни», в следующем году пойдут в первый класс. Я обязательно сделаю фильм об этих ребятах, чтобы никто больше не смел поднять голос на врачей, работников социальной сферы и благотворительных организаций, которые подарили им жизнь»,- отметила Оксана Пушкина в Telegram-канале.


Ранее против закона о бэби-боксах активно выступала сенатор Елена Мизулина. 

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