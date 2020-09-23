Вклад в будущее детей





Дети растут быстро. Казалось бы, вот только провожали ребенка в детский сад, а потом и в 1 класс, а вот уже и пробил час поступления в вуз. Каждый родитель заинтересован в том, чтобы дать своему ребенку наилучший старт во взрослую жизнь. Поддержать его первые шаги в большом мире можно с помощью стартового капитала, о котором заблаговременно позаботились самые близкие и родные люди.

Позаботиться о финансовом благополучии ребенка в будущем можно уже сегодня. Например, в Сбербанке предлагают открыть вклад на имя ребёнка, который будет расти вместе с ним, он называется СберKids.Открыть его может один из родителей или близких родственников, опекунов, при этом владельцем вклада является ребёнок.

На депозитном калькуляторе можно заранее посчитать сумму, которую ребенок получит через определенное количество лет. Пополнять вклад могут не только родители, но и бабушки, дедушки. Ребенок же получит частичный контроль над вкладом с 14 лет, например, он сможет сам снимать проценты по вкладу или пополнять его. Полностью получить доступ к деньгам юный гражданин сможет лишь по достижении совершеннолетия.

Чтобы открыть детский вклад, нужно прийти в любой офис Сбербанка подписать договор и сделать первый взнос. Все последующие операции можно будет делать дистанционно, с помощью приложения Сбербанк Онлайн.Тот, кто открывал вклад на имя ребенка может пополнять его в несколько кликов, как свой. А остальным близким людям, которые хотят приумножить накопления, понадобится номер счёта открытого вклада. Для этого в приложении Сбербанк Онлайн достаточно зайти в раздел переводов, кликнуть «Клиенту Сбербанка», а затем вкладку «Счёт», указать номер счёта, сумму и подтвердить перевод. Всю подробную информацию по условиям вклада можно узнать на сайте Сбербанка.



