Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вируса

Общество 23.09.2020 13:33
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23.09.2020 13:33
Средняя школа в станице Нехаевской Волгоградской области закрылась на карантин в связи со вспышкой заболевания ОРВИ среди учащихся. Как сообщил ИА «Высота 102» глава Нехаевского района Сергей Кузнецов, в единственной школе райцентра заболела почти четверть учащихся. В связи с этим было принято решение о переходе на дистанционное обучение школьников. Ученики не будут посещать школу до конца сентября.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что из-за вспышки кишечной инфекции ученики Амосовской средней школы Новоаннинского района переведены на домашнее обучение. Источником инфекции стал пищеблок школы, где с 1 сентября учащиеся стали получать горячее питание.
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