Происшествия

Ревнивец в Волгоградской области изрезал ножом жену на глазах 8-летней дочери

Происшествия 18.09.2020 11:46
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18.09.2020 11:46


Житель поселка Кузмичи в Волгоградской области задержан за попытку убить свою супругу на глазах малолетней дочери. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
По данным следствия, на протяжении последнего времени между подозреваемым и его супругой происходили конфликты на почве ревности. Очередной такой скандал в семье разразился утром 17 сентября текущего года, после которого женщина повела 8-летнюю дочь в школу. По пути следования их на автомобиле догнал глава семьи. Вооружившись ножом, он вышел из транспортного средства и направился в сторону жены и ребенка. Уже без лишних разговоров на глазах малолетней школьницы он стал наносить удары по телу женщины. Причинив ей проникающие ранения, злоумышленник скрылся, однако практически сразу же, предположив, что потерпевшая еще может быть жива, он вновь вернулся на месте преступления - его целью было убить жену. К счастью, к тому моменту рядом с истекающей кровью сельчанкой были местные жители, которые только не позволили агрессивному мужчине довести задуманное до конца, но и смогли задержать его до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Пострадавшая была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц Волгограда. Её уже проведена операция. За жизнь пациентки сейчас борются врачи.
Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

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