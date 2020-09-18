Ревнивец в Волгоградской области изрезал ножом жену на глазах 8-летней дочери

Происшествия 18.09.2020 11:46
0
18.09.2020 11:46
Житель поселка Кузмичи в Волгоградской области задержан за попытку убить свою супругу на глазах малолетней дочери. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
По данным следствия, на протяжении последнего времени между подозреваемым и его супругой происходили конфликты на почве ревности. Очередной такой скандал в семье разразился утром 17 сентября текущего года, после которого женщина повела 8-летнюю дочь в школу. По пути следования их на автомобиле догнал глава семьи. Вооружившись ножом, он вышел из транспортного средства и направился в сторону жены и ребенка. Уже без лишних разговоров на глазах малолетней школьницы он стал наносить удары по телу женщины. Причинив ей проникающие ранения, злоумышленник скрылся, однако практически сразу же, предположив, что потерпевшая еще может быть жива, он вновь вернулся на месте преступления - его целью было убить жену. К счастью, к тому моменту рядом с истекающей кровью сельчанкой были местные жители, которые только не позволили агрессивному мужчине довести задуманное до конца, но и смогли задержать его до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Пострадавшая была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц Волгограда. Её уже проведена операция. За жизнь пациентки сейчас борются врачи.
Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.
Реклама
В Волгоградской области ДТП с перевертышами принесли две смерти18.09.2020 11:11
Происшествия 18.09.2020 11:11
Резня в полночь: в парке «Волжский» ранили волгоградскую студентку18.09.2020 10:57
Происшествия 18.09.2020 10:57
Ребенок умер в больнице после страшной аварии под Волгоградом17.09.2020 10:51
Происшествия 17.09.2020 10:51
На севере Волгограда спалили три автомобиля17.09.2020 10:40
Происшествия 17.09.2020 10:40
Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области17.09.2020 10:38
Происшествия 17.09.2020 10:38
Строители обхода Волгограда порвали коммунальные сети поселков16.09.2020 17:26
Происшествия 16.09.2020 17:26
Волгоградца расстреляли на улице из пистолета16.09.2020 15:56
Происшествия 16.09.2020 15:56
Крупный тайник обнаружен в лесу под Урюпинском16.09.2020 14:02
Происшествия 16.09.2020 14:02
Корова под Волгоградом протаранила машину: пострадал водитель16.09.2020 11:31
Происшествия 16.09.2020 11:31
Продавец истошным криком и консервами защищала кассу от разбойника в Волгоградской области (ВИДЕО)15.09.2020 15:43
Происшествия 15.09.2020 15:43
Автомобильный «бутерброд» устроили фургон и две легковушки в Волгограде (ВИДЕО)15.09.2020 11:13
Происшествия 15.09.2020 11:13
Пассажирку такси увезли в больницу с ДТП в Волгограде15.09.2020 10:42
Происшествия 15.09.2020 10:42
Настоящее месиво: трое погибли и четверо ранены в страшном ДТП под Волгоградом15.09.2020 09:46
Происшествия 15.09.2020 09:46
В Волжском из мести женщина сожгла чужой автомобиль14.09.2020 11:31
Происшествия 14.09.2020 11:31
Под Волгоградом отец подстрелил сына во время охоты14.09.2020 10:40
Происшествия 14.09.2020 10:40
Реклама