ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» обжалует решение УФАС по Волгоградской области17.09.2020 16:23
Менеджеры «ЕвроХима» вошли в топ рейтинга лучших руководителей России17.09.2020 11:22
Суд обязал компанию заключить договор с «Управлением отходами»17.09.2020 09:01
Волгоградская область возглавила антирейтинг регионов ЮФО по зарплатным долгам16.09.2020 20:17
Налоги пошли: волгоградский бизнес демонстрирует активность в период пандемии16.09.2020 18:17
Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ Волжского16.09.2020 16:51
Более 30 млн раз в 2020 году был оплачен проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка16.09.2020 10:44
Делай селфи и работай: самозанятые в Волгоградской области выходят из тени15.09.2020 17:50
КСП Волгоградской области оценит правильность выплат медикам за «COVID-19»15.09.2020 17:32
Жители ЮФО сократили покупки за рубежом на треть15.09.2020 16:02
Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-202015.09.2020 14:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует программы дополнительного профессионального образования в области промбезопасности15.09.2020 10:55
Гремячинский горно-обогатительный комбинат, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий», относится к числу опасных производственных объектов. Поэтому более 300 сотрудников предприятия ежегодно проходят предаттестационную подготовку, а затем и...