От волгоградского «Ротора» боятся заразиться коронавирусом

Общество 17.09.2020 10:54
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17.09.2020 10:54
Судьбу предстоящего матча волгоградского «Ротора» и «Ростова», запланированного на 19 сентября, в ближайшее время решит РПЛ. Как рассказал ИА «Высота 102» Дмитрий Полежаев, PR-менеджер информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров», дело в том, что «Ростову» предстоит играть квалификационный матч в Лиге Европы – он намечен на 24 сентября. При этом игра с волгоградским «Ротором» должна состояться в период прохождения обязательного 14-дневного карантина заболевшими коронавирусом игроков. Руководству «Ростова» придется или брать на себя ответственность за потенциальные случаи заражения игроков ростовской команды и, соответственно, пропускать матч квалификации Лиги Европы, или идти на игру в ослабленном составе, пояснили в «Рейтинге Букмекеров». По данным некоторых телеграм-каналов, «Ростов» уже обратился в РПЛ с просьбой отменить матч с волгоградским «Ротором». Однако решения по этому вопросу пока не принято. Кроме того, «Ростов» уже объявил продажу билетов на предстоящую игру.
Между тем, в контрольно-дисциплинарном комитете РФС, где накануне присудили техническое поражение «Ротору» из-за отмененной игры с «Краснодаром» и штраф в размере 100 тысяч рублей, объяснили причины этого решения. В частности, председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил следующее: «КДК установил, что накануне проведения матча положительные результаты на COVID-19 были получены рядом футболистов и представителей ФК «Ротор». Игрокам ФК «Ротор» не были выданы QR-коды для доступа в «Чистую зону» при проведении указанного матча, а значит они в любом случае не имели права принимать в нем участие. В результате матч был отменен делегатом в связи выявленными случаями заболевания короновирусной инфекции COVID-19 среди представителей ФК «Ротор», которые в случае проведения матча могли поставить под угрозу безопасность участников матча. На основании установленных обстоятельств КДК сделал вывод, что ФК «Ротор» как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву. Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счетом 0-3, а ФК «Краснодар» в указанном матче присуждена победа со счетом 3-0. Также к ФК «Ротор» применен штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России, поскольку несмотря на отсутствие соответствующих QR-кодов у игроков, они до момента принятия решения делегатом об отмене матча находились в «Чистой зоне» на стадионе».
При этом до сих пор остается неизвестным, по чьей вине вовремя не были получены соответствующие QR-коды игроков, подтверждающие их чистоту. В облспорткомитете возлагают вину на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ведомстве же не дают никаких комментариев произошедшей ситуации. В региональном управлении также не ответили на запрос ИА «Высота 102» на данную тему.
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