Общество

Волгоградские срочники отмечают День именинника в кругу сослуживцев

Общество 15.09.2020 17:50
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15.09.2020 17:50


По сложившейся традиции солдаты-именинники отмечают день рождения за общим праздничным столом.
В сентябре для военных, проходящих службу в Волгоградской области, повара устраивают праздничные чаепития. Так, в начале месяца срочников из воинской части №98540 угощали большим количеством сладких и сытных пирожков: с капустой, рисом и яйцом, мясом, яблочным повидлом, а также свежими фруктами. Для солдат в/ч №16390 испекли сдобный пирог с ягодной начинкой и сделали полезный цитрусовый лимонад с мятой. А для именинников из части №98588 приготовили пышный манник с обсыпкой из сахарной пудры, а также побаловали шоколадными конфетами к чаю.

Перед праздничным застольем военнослужащих поздравили командиры и товарищи по службе, а после с угощениями их уже встретили повара в столовых.
Однако такие лакомства в армейском меню возможны только по особым поводам. В обычное время военнослужащих кормят сбалансированной и полезной пищей. При этом система «шведский стол» позволяет каждому солдату самостоятельно варьировать свой рацион, выбирая из нескольких представленных позиций по каждому блюду. Например, обед предусматривает по два вида супов и салатов, по три горячих мясных или рыбных блюд, гарниров и напитков, а также обязательно хлеб и масло. Большим спросом пользуются салат-бары, в которых представлена нарезка свежих огурцов, помидоров, моркови, перца, редиса, капусты, а также консервированный горошек, кукуруза, оливки. Для дополнительного поддержания иммунитета в меню включают чеснок, сало, мед и цитрусовые.

Весь рацион бойцов богат натуральными и полезными продуктами, а каждое блюдо строго сбалансировано по составу белков, жиров и углеводов. 
Следует подчеркнуть, что из-за пандемии коронавируса в столовых применяются дополнительные меры безопасности. Все солдаты проходят в помещения в масках, соблюдают дистанцию 1,5 метра и рассаживаются за столы по одному-два человека.

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