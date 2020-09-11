В Волгоградской области за год выявили целый полк хронических алкоголиков

Общество 11.09.2020 09:54
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11.09.2020 09:54
Диагноз "хронический алкоголизм" в Волгоградской области в 2019 году впервые был выявлен у 2464 человек, что составило 98,3 случаев на 100 тысяч населения. Такую статистику, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовало сегодня управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Отметим, что ежегодно в России 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится Всероссийский день трезвости. В России только на официальном учете числится более 2,1 миллиона алкоголезависимых граждан. По данным Министерства здравоохранения РФ, каждый год около 700 тысяч россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. По официальным данным, в среднем Россия теряет в год на лечение болезней, связанных с употреблением алкоголя, 5% внутреннего валового продукта (ВВП).
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