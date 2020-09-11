В Волгограде посадили разбойника за нападение на продавца

Расследования 11.09.2020 09:07
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11.09.2020 09:07
Житель Волгограда осужден за разбойное нападение на продавца сетевого магазина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор вынес Дзержинский районный суд. Как было установлено в суде, 27-летний мужчина 9 июня 2019 года зашел в помещение сетевого магазина, расположенного по ул.51-ой Гвардейской дивизии Дзержинского района Волгограда.
Подойдя к продавцу со спины, он приставил нож к горлу женщины и потребовал открыть кассу. Но кассир не растерялась – попыталась оказать сопротивление и стала звать на помощь. Разбойник убежал, но был задержан. Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по Волгограду.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал в полном объеме.
Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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