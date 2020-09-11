В Волгограде посадили разбойника за нападение на продавца





Житель Волгограда осужден за разбойное нападение на продавца сетевого магазина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, приговор вынес Дзержинский районный суд. Как было установлено в суде, 27-летний мужчина 9 июня 2019 года зашел в помещение сетевого магазина, расположенного по ул.51-ой Гвардейской дивизии Дзержинского района Волгограда.

Подойдя к продавцу со спины, он приставил нож к горлу женщины и потребовал открыть кассу. Но кассир не растерялась – попыталась оказать сопротивление и стала звать на помощь. Разбойник убежал, но был задержан. Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по Волгограду.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела признал в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.



