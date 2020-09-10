Общество

«Не ждать декабря»: жители нескольких хуторов Волгоградской области требуют срочно перейти на московское время

Общество 10.09.2020 13:47
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10.09.2020 13:47


Жители трех хуторов Октябрьского района Волгоградской области обратились к депутатам облдумы с просьбой перевести стрелки часов на московское время уже в октябре. Как сообщает ИА «Высота 102», среди подписавшихся – родители школьников, которые считают, что отказ от волгоградского времени положительно скажется на здоровье детей. «Мы будим их рано по утрам и они в темноте добираются в школу. Какой толк от этой учебы, если они спят на ходу. Местное время лишает наших детей лишнего часа сна утром, а дети во сне крепнут и растут. Вспомните себя, как утром спится. Темнота на улице располагает ко сну, а не к учебе.  Вечером на улицу из-за домашних заданий дети не выходят, делают уроки. Поэтому им все равно, что темнеет рано. Если светло на улице, дети гулять рвутся и про уроки не вспоминают», - так аргументируют жители хуторов свою позицию. В обращении родители школьников упрекнули депутатов облдумы, что после проведенного опроса они "игнорируют наше мнение и тянут с решением". «Раньше всегда переводили время в последнее воскресенье октября. Мы требуем перевести время и сделать это уже в октябре, а не ждать декабря», - цитата из текста. 
Под обращением поставили подписи более 170 человек из хуторов Заливский, Чиков и Водянский Октябрьского района.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Центральный районный суд Волгограда принял два коллективных иска от жителей Волгоградской области, в которых они просят признать незаконным решение депутатов облдумы о направлении в Госдуму постановления о переходе региона на московское время. Кроме того, не согласные с действиями депутатов жители области направляют в настоящее время обращения в Госдуму, в администрацию президента, в Генпрокуратуру, а также персонально всем депутатам регпарламента с выражением несогласия требованием не допустить принятия Госдумой соответствующих изменений в федеральный закон. Активизировались и сторонники московского времени. Они хотят признать незаконными результаты референдума, проведенного в 2018 году, по итогам которого регион перешел на волгоградское время. В случае принятия законопроекта нижней палатой российского парламента президент Владимир Путин подпишет его уже 20 декабря 2020 года. 

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