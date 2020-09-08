Общество

Волгоградская область докатилась до дефляции

Общество 08.09.2020 14:14
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08.09.2020 14:14


В августе 2020 года  на потребительском рынке Волгоградской области впервые с начала года наблюдалась дефляция - отрицательная инфляция. Цены снизились за месяц в среднем на 0,4%, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Данная ситуация сложилась  в основном за счет сезонного удешевления плодоовощной продукции.
В августе 2020 года  подешевели картофель, лук репчатый, морковь, помидоры яблоки, виноград – на 16-24%, бананы и груши – на 8-10%.
Снижение цен, кроме того, зарегистрировано на рис, яйца, муку пшеничную, колбасные изделия – на 2,3-4,4%, молоко, сметану, мясо птицы – на 0,6-1,7%.
В то же время в прошедшем месяце продолжился рост цен на такие продукты как сахар-песок, гречневая крупа, мясо, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.
Рост потребительских цен на непродовольственные товары составил в августе 2020 года  в среднем 0,4%.
Преимущественно дорожала одежда и обувь осеннего сезона – на 1,7-3,3%. Также выросли цены на ювелирные изделия из золота – на 3,6%, персональные компьютеры – на 1,6%, табачные изделия – на 0,6%, медикаменты – на 0,3%.
Ситуация на рынке моторного топлива оставалась стабильной. Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились, газовое моторное топливо подешевело на 2,4%.
Снизились в августе 2020 г. цены на моющие и чистящие средства, игрушки, средства связи, электротовары и другие бытовые приборы – на 0,3-1,3%.
На рынке услуг рост цен в августе текущего года составил всего 0,1%.
С 1 августа 2020 года  в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области увеличились тарифы на сетевой газ на 2,0%.
Также подорожали авиаперелеты – на 13%, повысилась стоимость проживания в гостиницах, проезда в поездах дальнего следования, ветеринарных услуг – на 1-2%, сообщили в Волгоградстате.

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