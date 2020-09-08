Ошибочка вышла: в Волгограде избирателей незаконно позвали на довыборы депутата

Общество 08.09.2020 11:59
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08.09.2020 11:59
Жители шести многоквартирных домов едва не стали незаконными участниками довыборов в Волгоградскую гордуму. Как сообщает ИА «Высота 102», жалобы на нарушение избирательных прав в прокуратуру и облизбирком направили двое жителей Волгограда. Авторы писем заявили о том, что дома №№4,4А,6,8 по улице Николая Отрады и №№1,6 по набережной Волжской Флотилии незаконно перебросили из одного избирательного округа в другой.
Заявители Владимир Титов и Владимир Назаренко пояснили, что в 2018 году на выборах в Волгоградскую гордуму обитатели этих домов были прикреплены к УИКу №917 и голосовали за кандидатов в депутаты по округу №2. На днях те же самые избиратели получили приглашение на довыборы по округу №1. В обращениях граждан указано, что в схему избирательных участков, утвержденную постановлением администрации Волгограда в 2013 году, в прошлом году внесли изменения. В результате у жителей нескольких домов Тракторозаводского района изменился избирательный участок. Однако округ по документам остался прежним, поскольку в схему избирательных округов никаких правок не вносилось. Заявители попросили прокуратуру и облизбирком предотвратить грубейшее нарушение избирательного законодательства.
В территориальном избиркоме Тракторозаводского района уже признали, что произошла ошибка и поблагодарили горожан за бдительность. «Граждане, проживающие по данным адресам, не обладают активным избирательным правом на довыборах депутата городской думы по округу №1. Информирование жильцов было произведено УИКом ошибочно. О произошедшей ошибке граждане будут извещены, приносим им свои извинения», - заключил председатель ТИК Александр Панферов.
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