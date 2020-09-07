Росстат опубликовал итоги смертоносного июля в Волгоградской области

Общество 07.09.2020 20:46
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07.09.2020 20:46
Печальные итоги естественного движения населения Волгоградской области опубликовал Росстат по итогам июля 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе скончались 3566 человек, что больше на 873 человека по сравнению с июлем 2019 года. Рост смертности составил 132,4%. Хуже ситуация только в Астраханской области, где рост смертности составил 134,1%. Для сравнения: в Адыгее смертность снизилась на 2,5%.
Естественная убыль населения также увеличилась в регионе: в июле 2020 года она зафиксирована на уровне 1739 человек, тогда как в июле прошлого года этот показатель был ниже -641 человек. При этом количество родившихся в регионе также снизилось – на 225 человек.
Особенно тревожная ситуация с младенческой смертностью. В регионе умерли 13 детей возрастом до 1 года, тогда как в прошлом году не дожили до этого возраста 5 детей. Рост младенческой смертности составил 260%. Это самый худший показатель в ЮФО. Например, в Краснодарском крае и Астраханской области рост младенческой смертности зафиксирован на уровне 120%, а в некоторых регионах, таких как Адыгея и Калмыкия он нулевой.
Между тем, статистика июльской смертности от коронавируса в Волгоградской области весьма любопытна. Так, сообщается только о четырех скончавшихся от COVID-19. Причиной смерти еще 16 человек коронавирус не являлся и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Еще пять человек скончались именно от осложнений после перенесенной инфекции.
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