Росстат опубликовал итоги смертоносного июля в Волгоградской области





Печальные итоги естественного движения населения Волгоградской области опубликовал Росстат по итогам июля 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе скончались 3566 человек, что больше на 873 человека по сравнению с июлем 2019 года. Рост смертности составил 132,4%. Хуже ситуация только в Астраханской области, где рост смертности составил 134,1%. Для сравнения: в Адыгее смертность снизилась на 2,5%.

Естественная убыль населения также увеличилась в регионе: в июле 2020 года она зафиксирована на уровне 1739 человек, тогда как в июле прошлого года этот показатель был ниже -641 человек. При этом количество родившихся в регионе также снизилось – на 225 человек.

Особенно тревожная ситуация с младенческой смертностью. В регионе умерли 13 детей возрастом до 1 года, тогда как в прошлом году не дожили до этого возраста 5 детей. Рост младенческой смертности составил 260%. Это самый худший показатель в ЮФО. Например, в Краснодарском крае и Астраханской области рост младенческой смертности зафиксирован на уровне 120%, а в некоторых регионах, таких как Адыгея и Калмыкия он нулевой.

Между тем, статистика июльской смертности от коронавируса в Волгоградской области весьма любопытна. Так, сообщается только о четырех скончавшихся от COVID-19. Причиной смерти еще 16 человек коронавирус не являлся и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Еще пять человек скончались именно от осложнений после перенесенной инфекции.



