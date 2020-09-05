Общество

Волгоградские ветераны попросили губернатора устроить церемонию открытия мемориала БК-31 после пандемии

Общество 05.09.2020 13:48
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05.09.2020 13:48


Торжественное открытие памятника героическому бронекатеру на нижней террасе набережной Волгограда состоится тогда, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. "С такой просьбой к главе региона обратились ветераны", - заявили в администрации области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня губернатор оценил результаты реализации проекта мемориального комплекса БК-31. "Все работы по созданию музея под открытым небом, которые мы планировали, завершены ко Дню города. БК-31 занял свое место на нашей набережной, у Волги, где он героически сражался и погиб, выполняя боевую задачу. Мы договорились, что ветераны определят дату открытия памятника БК-31 — мы готовы к открытию в любой момент. Представители ветеранского сообщества обратились к нам, чтобы мы перенесли торжественное мероприятие на более благоприятный санитарно-эпидемиологический период, и мы пошли им навстречу. Это очень важное событие для настоящего и будущего Волгоградской области и страны, поэтому хотелось, чтобы на открытии было много детей, были ветераны и их внуки, чтобы все видели, как бронекатер продолжает нести службу по защите нашей Родины и исторической памяти", — подчеркнул Андрей Бочаров.
Напомним, бронекатер БК-31 с октября 1942 года считался пропавшим. В ноябре 2017 года его подняли со дна Волги, с глубины 6-8 метров. На катере обнаружены останки 11 бойцов, которые вели бой до конца. 23 августа 2018 года краснофлотцы с воинскими почестями были преданы земле на Россошинском кладбище. Судно после подъема перевезли для реставрации на судоремонтный завод. Восстановленный бронекатер решили установить на берегу Волги, на нижней террасе набережной. Весной 2020 года над судном возвели защитный купол. Общая площадь выставочного пространства составила 438 кв. метров.

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