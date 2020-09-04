Общество

Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Общество 04.09.2020 08:34
0
04.09.2020 08:34


Жителям  Волгоградской области старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до 20 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности»  в связи с ситуацией из-за коронавируса. Ранее самоизоляцию для лиц старше 65 лет продлевали до 6 сентября. 
Напомним, Волгоградская область находится только на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Несмотря на то, что разрешена работа многих предприятий и организаций с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в регионе продолжают действовать отдельные запреты, в частности, на деятельность бань и саун, организацию массовых мероприятий и т.д. Также продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах.                                       

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
03.09.2020 20:34
Общество 03.09.2020 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 18:01
Общество 03.09.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 17:24
Общество 03.09.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 17:03
Общество 03.09.2020 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 14:50
Общество 03.09.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 13:14
Общество 03.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:55
Общество 03.09.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:30
Общество 03.09.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 12:05
Общество 03.09.2020 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2020 10:52
Общество 03.09.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 20:09
Общество 02.09.2020 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 16:53
Общество 02.09.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 16:51
Общество 02.09.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 16:22
Общество 02.09.2020 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2020 15:12
Общество 02.09.2020 15:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:34
Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде пояснили причины длительного ожидания тестов на коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»Смотреть фотографии
18:01
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастикеСмотреть фотографии
17:24
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Зачищали вручную: КСП нашла нарушения в процессе ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Почти полсотни гаражей попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области сообщения о жертвах коронавируса хронически опаздываютСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электоратаСмотреть фотографии
14:15
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режимеСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорогСмотреть фотографии
12:55
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактикиСмотреть фотографии
12:46
Водители немножко подрались: автобус врезался в столб у остановки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стилеСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19Смотреть фотографии
11:23
Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Страшное место: на мосту через Волжскую ГЭС машина протаранила столб с траурным венкомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде строители добрались до святая святых родной спортшколы ИсинбаевойСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и КапкинкаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтактеСмотреть фотографии
20:39
«Он все время плакал»: 20-летняя жительница Волгоградской области убила 4-месячного сынаСмотреть фотографии
20:09
«Косточки» снесенного завода в Волгограде перемалывают в пыльСмотреть фотографии
17:06
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободеСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде противники московского времени продолжают штурмовать судыСмотреть фотографии
16:51
Облздрав заставили купить для волгоградской девочки незарегистрированное импортное лекарствоСмотреть фотографии
16:42
Клиенты Волгоградского отделения Сбербанка могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем в офисах банкаСмотреть фотографии
16:40
Ищенко и Волгоградская облдума нашли точку соприкосновения в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
16:22
Медикам больницы в Волгоградской области недоплачивали за лечение коронавирусных больныхСмотреть фотографии
16:02
Главный дорожник Волгоградской области вспотел из-за вырубки дубов под новую трассуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 