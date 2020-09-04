Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляции





Жителям Волгоградской области старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до 20 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности» в связи с ситуацией из-за коронавируса. Ранее самоизоляцию для лиц старше 65 лет продлевали до 6 сентября.

Напомним, Волгоградская область находится только на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Несмотря на то, что разрешена работа многих предприятий и организаций с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в регионе продолжают действовать отдельные запреты, в частности, на деятельность бань и саун, организацию массовых мероприятий и т.д. Также продолжает действовать обязательный масочный режим в общественных местах.



