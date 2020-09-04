Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»03.09.2020 20:34
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастике03.09.2020 18:01
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской области03.09.2020 17:24
Почти полсотни гаражей попали под снос в Волгограде03.09.2020 17:03
Полетели голуби и белые шары: в Волжском почтили память погибших детей Беслана03.09.2020 14:50
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорог03.09.2020 13:14
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактики03.09.2020 12:55
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стиле03.09.2020 12:30
На новой ярмарке в Волгограде появится площадка для фотосессий03.09.2020 12:05
В Волгограде строители добрались до святая святых родной спортшколы Исинбаевой03.09.2020 10:52
«Косточки» снесенного завода в Волгограде перемалывают в пыль02.09.2020 20:09
В Волгограде противники московского времени продолжают штурмовать суды02.09.2020 16:53
Облздрав заставили купить для волгоградской девочки незарегистрированное импортное лекарство02.09.2020 16:51
Суд обязал комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить двухлетнего ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом, незарегистрированным в РФ. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная...