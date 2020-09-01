Общество 01.09.2020 17:16
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01.09.2020 17:16
Сегодня в городском поселении Новоаннинский простились с Петром Чулковым, бывшим главой этого муниципалитета. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации поселения, отпевание 67-летнего экс-руководителя Новоаннинского прошло в часовне на городском кладбище. О причинах смерти бывшего чиновника не сообщается. Местные жители обсуждают, что Петр Федорович мог скончаться от осложнений после перенесенного коронавируса. В облкомздраве на запрос ИА «Высота 102» сослались на врачебную тайну.
Напомним, о смерти экс-главы Новоаннинского стало известно 30 августа. Петр Чулков в 2006 году был избран главой администрации муниципального образования город Новоаннинский. На этом посту он проработал несколько лет. Ранее сообщалось о смерти главы Камышинского района Владимира Ерофеева, который скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Через несколько дней ушла из жизни и его супруга, которая также болела коронавирусом.
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