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Турпутевки в Волгоградской области подешевели в августе в 2,5 раза

Телеком 01.09.2020 14:32
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01.09.2020 14:32


МТС Банк изучил траты волгоградцев на путешествия в связи с частичным снятием ограничений на российских курортах и открытием границ с немногочисленными зарубежными странами. Анализ расходов с карт МТС Банка показал, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел до 2,2 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы волгоградцев на отпуск:в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.
В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 10% год к году, а в августе – уже на 73%. При этом значительно уменьшился средний чек – в 3,3 раза в июле и в 2,6 раза в августе. Количество транзакций в отелях, совершенных волгоградцами, снизилось в июле текущего года на 8% и на 20% в августе, а средний чек также сократился: на 16% в июле и на 48% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.
Количество транзакций по железнодорожным билетам в июле уступает прошлому году на 12%, в августе – в 2,2 раза. По авиабилетам в июле также произошло снижение на 26%, а в августе на 23%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге в июле немного выросли – на 7%, а в августе, наоборот, упали на 11%, а авиатранспорт показал значительное удешевление – на 33% в июле и в 2,5 раза в августе год к году. Такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем заграницу. 
Из-за недоступности отдыха за границей для большинства россиян количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,2 раза, в августе этот показатель снизился – в 3,9 раза.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

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