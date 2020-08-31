В Ворошиловском районе Волгограда появится современная ярмарка

Общество 31.08.2020 11:27
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31.08.2020 11:27
Организатор начал подготовительные работы по созданию новой ярмарки у дома №26 по улице Кузнецкой в Ворошиловском районе. Муниципалитетом уже утвержден дизайн-проект торгового объекта, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Ярмарка расположится в шаговой доступности от жилых домов нескольких улиц - Кузнецкой, Ставропольской, Котлубанской, Кроншдатской, Елисеева, Саши Филиппова и др. На площади более 230 квадратных метров организатор планирует установить семь павильонов и около 10 крытых прилавков, в том числе предусмотрены специальные места для дачников и садоводов. Всего на ярмарке смогут с комфортом разместиться свыше 30 торгующих. Павильоны будут выполнены из современных композиционных материалов, прилавки организатор сделает из специально обработанного дерева. Также запланировано проведение благоустройства прилегающей территории и оборудование площадки для сбора отходов. Для обеспечения безопасности граждан вся представленная на ярмарке продукция будет проходить ветеринарно-санитарный контроль.
Напомним, что организация новых торговых площадок, реализующих прошедшую все проверки безопасную продукцию, является частью комплексной работы по наведению порядка в сфере потребительского рынка. С 2014 года в регионе власти оказывают поддержку предпринимателям, занимающимся легальной деятельностью, принимают меры для создания и развития здоровой конкурентной среды, добиваются повышения доступности и качества услуг для населения.
На сегодняшний день в областном центре утверждено более 40 мест для проведения сельскохозяйственных, универсальных, разовых и специализированных ярмарок. Общая вместимость уже существующих ярмарок составляет более 1800 торговых мест. При этом не менее 10% мест на ярмарках предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством. Также в Волгограде продолжаются работы по оборудованию трех новых ярмарок в Дзержинском и Советском районах.
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