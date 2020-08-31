Общество

Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулки

Общество 31.08.2020 11:44
0
31.08.2020 11:44


Павел К., инвалид-колясочник первой группы из Волжского счел неуместной шуткой предложенные должностными лицами складные пандусы для возможности его  выхода на улицу из жилья в многоквартирном доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, самостоятельные обращения в административные и коммунальные структуры молодого мужчины по оборудованию стационарных пандусов остались неуслышанными.
«Мне предлагают съемные пандусные полосы, - рассказал в своем обращении к обмбудсмену инвалид. – Но это нереально. Мне надо встать с коляски, вытащить их из квартиры, разложить на лестнице, съехать с них, собрать и затем вытащить на улицу. После прогулки проделать обратную процедуру».
Проверка, проведенная совместно с органами прокуратуры, показала, что административное обследование жилого помещения инвалида не проводилось, меры,  направленные на устранение нарушений его прав, не принимались.
В итоге администрацией городского округа – город Волжский спланировано проведение мероприятий по обследованию общего имущества в многоквартирном доме № 27 по ул. Мира, где проживает мужчина с ограниченными возможностями, в целях приспособления его с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступной среды проживания. 
Ситуация держится на контроле до полного решения проблемы в интересах инвалида, заверили в аппарате омбудсмена.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
31.08.2020 17:03
Общество 31.08.2020 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 16:36
Общество 31.08.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 15:06
Общество 31.08.2020 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 14:33
Общество 31.08.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 14:25
Общество 31.08.2020 14:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.08.2020 12:26
Общество 31.08.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 11:27
Общество 31.08.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 11:02
Общество 31.08.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2020 08:25
Общество 31.08.2020 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2020 19:08
Общество 30.08.2020 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2020 14:45
Общество 30.08.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2020 14:04
Общество 30.08.2020 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2020 11:53
Общество 30.08.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2020 10:42
Общество 30.08.2020 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.08.2020 23:03
Общество 29.08.2020 23:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
В гараже администрации Волгоградской области снизились зарплатыСмотреть фотографии
17:03
Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домовСмотреть фотографии
16:36
«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летомСмотреть фотографии
15:59
«Ростелеком» усилил свои позиции на рынке кибербезопасностиСмотреть фотографии
15:44
Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режимаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградка отдала за телефонный звонок почти 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:06
Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:33
Сторонники московского времени поставили под сомнение итоги референдума в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Волонтеры «ЕвроХима» получили награду президента РФСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области для воздушной неотложки построили еще три площадкиСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области COVID-19 убил троих мужчин и женщину с "букетом" болезнейСмотреть фотографии
12:26
«Узники» ковидной больницы в Волгограде после выздоровления не могут выйти на свободу из-за пропавших тестовСмотреть фотографии
11:54
Умерших за 100: кривая смертей от коронавируса в Волгоградской области устремилась вверхСмотреть фотографии
11:44
Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулкиСмотреть фотографии
11:27
В Ворошиловском районе Волгограда появится современная ярмаркаСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде микрорайон Комарово ожидает новая масштабная застройкаСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом пьяница устроила ДТП и угробила пассажиркуСмотреть фотографии
10:39
Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:33
Проблемы с питьевой водой вскрылись в Светлоярском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Суд обязал больницу в Волгоградской области закупить оборудование для нервнобольныхСмотреть фотографии
19:08
В Волгоградской области не могут остановить рост смертности в ДТПСмотреть фотографии
16:13
Бизнесвумен "кинула" волгоградских пенсионеров на матрац (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Музейный комплекс «Самбекские высоты» торжественно открыли в Ростовской областиСмотреть фотографии
15:46
Волгоградская область нарастила госдолгСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде капитана теплохода наказали за таран ворот шлюза Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр ЧулковСмотреть фотографии
14:04
Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Такого не было: в Волгоградской области подтвердились еще четыре смерти от коронавирусаСмотреть фотографии
10:42
Организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов обсудили в Общественной палате Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде молодой водитель легковушки погиб под «КАМАЗом»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 