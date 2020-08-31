Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулки





Павел К., инвалид-колясочник первой группы из Волжского счел неуместной шуткой предложенные должностными лицами складные пандусы для возможности его выхода на улицу из жилья в многоквартирном доме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, самостоятельные обращения в административные и коммунальные структуры молодого мужчины по оборудованию стационарных пандусов остались неуслышанными.

«Мне предлагают съемные пандусные полосы, - рассказал в своем обращении к обмбудсмену инвалид. – Но это нереально. Мне надо встать с коляски, вытащить их из квартиры, разложить на лестнице, съехать с них, собрать и затем вытащить на улицу. После прогулки проделать обратную процедуру».

Проверка, проведенная совместно с органами прокуратуры, показала, что административное обследование жилого помещения инвалида не проводилось, меры, направленные на устранение нарушений его прав, не принимались.

В итоге администрацией городского округа – город Волжский спланировано проведение мероприятий по обследованию общего имущества в многоквартирном доме № 27 по ул. Мира, где проживает мужчина с ограниченными возможностями, в целях приспособления его с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступной среды проживания.

Ситуация держится на контроле до полного решения проблемы в интересах инвалида, заверили в аппарате омбудсмена.



