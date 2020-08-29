В Волгограде фура смяла «Ниву»: погиб житель Саратова





На юге Волгограда ночью произошла смертельная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине первого ночи 35-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Нива Шевроле», двигаясь по участку автодороги со стороны р.п. Южный в сторону п. Большие Чапурники, не справился с управлением. Машина выехала на встречку и столкнулась с грузовиком «Фредлайнер» под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «Нива Шевроле» от полученных травм скончался на месте.



