В Волгограде фура смяла «Ниву»: погиб житель Саратова

Происшествия 29.08.2020 09:55
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29.08.2020 09:55
На юге Волгограда ночью произошла смертельная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине первого ночи 35-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Нива Шевроле», двигаясь по участку автодороги со стороны р.п. Южный в сторону п. Большие Чапурники, не справился с управлением. Машина выехала на встречку и столкнулась с грузовиком «Фредлайнер» под управлением 57-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомашины «Нива Шевроле» от полученных травм скончался на месте.
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